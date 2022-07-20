股市悲觀情緒 海嘯來最慘

投資人對世界經濟成長與企業獲利的預期降至歷史新低，對股市的悲觀看法下滑到2008年金融海嘯以來最嚴重。（路透）

美國銀行（BofA）最新全球基金經理人調查顯示，投資 人對世界經濟成長與企業獲利的預期降至歷史新低，對股市的悲觀看法下滑到2008年金融海嘯 以來最嚴重，凸顯投資人已經「全面棄械投降」。

美銀以哈奈特為首的策略師團隊指出，受訪經理人對全球成長與獲利的預期降至新低，對衰退的預期卻升至2020年3月新冠疫情爆發以來最高，顯示投資人的悲觀心態已達「慘澹水準」。美銀是在8~15日訪調259位、共管理7220億美元資產的經理人。

調查顯示，受訪者對股票的配置比重降至2008年10月以來最低，現金部位占比則拉高到超過6%，為2001年來最高。淨58%的受訪者表示目前承擔的風險低於以往，創新高，甚至超越金融海嘯時期。

受訪經理人認為，通膨是最大的尾部風險，之後依續為全球衰退、鷹派的央行 及系統性的信用事件。由於預估經濟成長將放緩，受訪者6月配置到銀行股的資產比重比5月陡降16個百分點，且轉為減碼銀行股，為2020年10月來首見。半數受訪投資人偏好願意支撐資產負債表的企業。

不過，美銀也說這份調查也顯示其多／空指標目前處於「極限看空」（max bearish）水準，暗示風險資產可望扭轉頹勢，「信心（指標）表明，股市／信用市場將在未來幾周大漲」。

礦業巨人必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）都警告，由於成本升高、需求又減弱，大宗商品生產商將面臨更多亂流。必和必拓指出，俄烏戰爭、歐洲能源危機及央行貨幣緊縮政策，造成「全球成長全面減緩」，估計成本壓力在未來12個月都揮之不去。