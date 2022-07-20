我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

股市悲觀情緒 海嘯來最慘

編譯黃淑玲／綜合報導
投資人對世界經濟成長與企業獲利的預期降至歷史新低，對股市的悲觀看法下滑到2008年金融海嘯以來最嚴重。（路透）
投資人對世界經濟成長與企業獲利的預期降至歷史新低，對股市的悲觀看法下滑到2008年金融海嘯以來最嚴重。（路透）

美國銀行（BofA）最新全球基金經理人調查顯示，投資人對世界經濟成長與企業獲利的預期降至歷史新低，對股市的悲觀看法下滑到2008年金融海嘯以來最嚴重，凸顯投資人已經「全面棄械投降」。

美銀以哈奈特為首的策略師團隊指出，受訪經理人對全球成長與獲利的預期降至新低，對衰退的預期卻升至2020年3月新冠疫情爆發以來最高，顯示投資人的悲觀心態已達「慘澹水準」。美銀是在8~15日訪調259位、共管理7220億美元資產的經理人。

調查顯示，受訪者對股票的配置比重降至2008年10月以來最低，現金部位占比則拉高到超過6%，為2001年來最高。淨58%的受訪者表示目前承擔的風險低於以往，創新高，甚至超越金融海嘯時期。

受訪經理人認為，通膨是最大的尾部風險，之後依續為全球衰退、鷹派的央行及系統性的信用事件。由於預估經濟成長將放緩，受訪者6月配置到銀行股的資產比重比5月陡降16個百分點，且轉為減碼銀行股，為2020年10月來首見。半數受訪投資人偏好願意支撐資產負債表的企業。

不過，美銀也說這份調查也顯示其多／空指標目前處於「極限看空」（max bearish）水準，暗示風險資產可望扭轉頹勢，「信心（指標）表明，股市／信用市場將在未來幾周大漲」。

礦業巨人必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）都警告，由於成本升高、需求又減弱，大宗商品生產商將面臨更多亂流。必和必拓指出，俄烏戰爭、歐洲能源危機及央行貨幣緊縮政策，造成「全球成長全面減緩」，估計成本壓力在未來12個月都揮之不去。

投資 央行 金融海嘯

上一則

中國工業增加值 V形反彈

下一則

中國新能源車產銷規模 上半年創新高

延伸閱讀

需求遇逆風成本又飆高 兩大礦商示警前途多險

需求遇逆風成本又飆高 兩大礦商示警前途多險
評／波洛西「台灣牌」背後的期中選舉考量

評／波洛西「台灣牌」背後的期中選舉考量
救經濟無暇顧氣候？聯合國秘書長重話：勿推卸責任

救經濟無暇顧氣候？聯合國秘書長重話：勿推卸責任
4大因素讓物價難降 台灣通膨率預估破3%

4大因素讓物價難降 台灣通膨率預估破3%

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄