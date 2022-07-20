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蘋果放慢擴張 減緩招聘支出

編譯黃淑玲／綜合報導
蘋果（Apple）傳出明年聘僱人力的速度要減緩。（路透）
蘋果（Apple）傳出明年聘僱人力的速度要減緩。（路透）

知情人士透露，美國消費電子巨擘蘋果（Apple）公司計劃放慢明年部分部門的招聘和支出成長步調，以因應可能到來的經濟不景氣的情勢，加入微軟、特斯拉、Google等科技巨頭減少招募人手的行列，再度顯示連矽谷大咖都擔心經濟將在未來幾個月陷入衰退。

彭博資訊報導，蘋果每年都會分配特定數量的資金給各主要部門，用於研發，建立資源和招聘，但明年部分團隊所分配到的預算將低於預期，一些部門也將不會提高員額，一些部門則是遇缺不補。

相較下，蘋果通常每年會增聘5%到10%員工。

知情人士也說，蘋果的減緩招募與支出政策，並非全公司實行，也不會影響所有團隊，而且蘋果也仍打算明年積極推出新品，包括一款混合實境（MR）裝置，今年也將提高全公司的薪酬預算，以因應勞動市場緊俏。

然而，蘋果的招聘與支出政策轉向保守，仍引注目，因為該公司的獲利向來都優於華爾街預期，也比其他同業更能挺過經濟動盪時期。亞馬遜、Google、微軟等科技業者都已提到是放緩新聘人員的速度。

微軟上周說正在裁汰一些職位，作為公司整頓的一環，之前在5月也傳出Windows、Office、Teams等部門放慢聘僱腳步。

Google執行長皮伽已向員工表示，今年底前將減緩聘僱，為Google罕見之舉；臉書母公司Meta已減少開支，並放慢部分資深職位的聘僱步伐。

特斯拉也傳出已資遣上百名員工，並關閉加州至立於開發自駕輔助技術的設施。

蘋果 Google 微軟

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