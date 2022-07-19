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韓媒：SK海力士暫停清州廠產能擴充計畫

編譯黃淑玲／綜合外電
韓聯社報導，SK海力士董事會已決定暫緩清州廠擴廠計畫。 路透
韓聯社報導，SK海力士董事會已決定暫緩清州廠擴廠計畫。 路透

韓聯社19日引述消息人士報導，SK海力士決定暫停擴廠計畫。主要考量在於，通膨發燒傷害消費者電子產品購買力，全球經濟不確定性因而升高。

SK海力士是全球第二大記憶晶片製造商。先前計劃擴充清州廠產能，據悉上月底的董事會上決定暫時擱置此擴廠案。清州位於首爾南方140公里，SK海力士在該地區已有M11、M12、M15三座工廠。原本計劃明年開始動工興建M17廠，預計2025年初完工。

據了解，上月29日SK海士力召開董事會時，董事們踩了剎車。認為此時經濟前景非常不確定，針對大型投資案，應以更為小心謹慎。

韓聯社向SK海力士查證時，該公司表示，「針對此案，還沒有做決定。」拒絕證實上月末的董事會已經達成暫緩共識。

全球記憶晶片現已將供應成長展望調整到溫和程度，因為全球消費電子產品科技大廠已削減支出。調研公司集邦科技上月指出：「俄烏戰爭和高通膨，產生消費電子產品需求減弱的負面影響。DRAM整體庫存增加。」

漢陽大學電機工程系教授Park Jae-gun說，延後擴廠計畫是「明智且自然的商業決策」。根據Park的說法，SK海力士在龍仁（位於首爾南方40公里）已在建造新的半導體聚落。龍仁廠區會有四座晶片廠，計畫投入120兆韓元（924億美元），「如果龍仁聚落按時程在2027年4月營運，清州的擴廠計畫就沒那麼急迫」。

晶片 投資 高通

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