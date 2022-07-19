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需求遇逆風成本又飆高 兩大礦商示警前途多險

編譯黃淑玲／綜合外電
必和必拓（BHP）示警大宗商品前景挑戰很多。 （路透）
必和必拓（BHP）示警大宗商品前景挑戰很多。 （路透）

全球兩大礦業巨人必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）19日警告，大宗原物料生產商前景將有更多風暴，主是成本飆高，而且從鐵礦砂到銅等幾乎各種原物料，需求都面臨逆風。

他們在最新的季度產出報告裡評論經營環境時表示，俄烏戰爭持續，歐洲能源危機和各央行的貨幣緊縮政策，將帶來「全面性的全球經濟成長減緩」。必和必拓還強調，估計未來12個月都將面臨成本上漲的壓力。

MineLife資深資源分析師Gavin Wendt指出，儘管目前獲利依然強勁，但兩家礦商都在「做好準備，一旦看到中國需求明顯轉弱，就須因應市場變化」。比較麻煩的情況是，原物料大宗商品的價格下滑，使利潤面臨壓力。

商品價格近幾個月已經走跌，因為中國的需求減少，且愈來愈多預測顯示已開發國家將陷入經濟衰退。必和必拓與力拓最大獲利來源鐵礦砂上周價格跌到每噸100美元以下，反映中國最新的房貸停供可能引發經濟混亂的疑慮。

需求出問題的同時，礦商面臨成本增加。必和必拓執行長Mike Henry在新聞稿中說：「我們預期通膨壓力的遲滯效果，會持續2023年一整個會計年度。勞力市場也很緊繃，供應鏈受侷限。」

Henry提到中國上季經濟成長只有0.4%，未來一年需要刺激措施來提振成長；不過目前仍無法確定政府採行支撐經濟的措施何時會生效。力拓則是形容在中國遭遇的逆風因素「相當明顯」。

必和必拓在6月底止一季自澳洲西部Pilara地區輸出的鐵礦砂達7,280萬噸，年減1.2%，比今年第1季增加8.5%。分析師估值中位數為7,310萬噸。力拓上周公布的上季鐵礦砂出貨數據顯示成長5%。

分析師 澳洲 供應鏈

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