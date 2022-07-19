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Netflix共享帳密額外收費再添5國 Q2訂戶流失仍不看好

編譯季晶晶／綜合外電
Netflix周二將公布財報，投資人擔心上季訂戶流失恐比預期更嚴重。（路透）
Netflix周二將公布財報，投資人擔心上季訂戶流失恐比預期更嚴重。（路透）

今年稍早，全球串流服務龍頭Netflix公布逾10年來首見訂戶人數萎縮，並警告第2季可能再流失200萬全球訂戶；由於現階段的總體經濟欠佳，衰退疑慮和高通膨導致美國的消費放緩，投資人擔心，Netflix周二（19日）公布財報時，訂戶流失幅度恐比預期的更大。

Netflix在美國的每月訂閱費用是15.49美元，比其他主要串流服務都貴，如果想省錢的話，很可能成為第一個被取消的選項。

來自對手的競爭也持續加劇。今年底，HBO Max的服務可能加入Discoery+所有內容，月費為14.99美元，或9.99美元附廣告。迪士尼上周將ESPN+訂閱費用漲到9.99美元，但維持Diney+加Hulu和ESPN的套裝方案在13.99美元不變，這可能促使更多顧客捨棄Netflix，改訂迪士尼套裝方案。

前Viacom數位媒體高管、串流時事通訊PARQOR的創辦人Andrew Rosen說：「我不知道第2季多糟，但不會好。」至於財報公布後的股價表現，要看股價已反映出多少壞消息，是否有更多意外的衝擊。

Netflix執行長紐曼曾保證，第3和第4季都會出現正成長，「預估流失200萬訂戶並不表示損失會持續」。

Netflix寄望較強大的內容，包括《王冠》（The Crown）新一季影集，以及斥資2億美元的新劇《The Gray Man》能帶動成長。

Neflix還有其他優點。最主要的是這家公司賺錢，且所有的跡象都表示短期內不會改變。大部分分析師預測今年淨利將近50億美元。相形之下，NBCUniversal的Peacock很可能虧損25億美元。即使是迪士尼──Disney+自2019年末推出以來增加了近1.4億訂戶──上季串流產品也損失8.87億美元。

而且，至少周二公布數字前，Netflix號稱擁有2.22億訂戶，仍是全球最大的串流服務商，對於內容創造者和廣告商都有很大的吸引力。Netflix計劃年底首度推出有廣告的訂閱方案。

該公司也將擴大向分享帳號登入密碼的用戶收取額外費用，這將能逐漸增加數千萬訂戶。Netflix接下來會要求拉美五國的顧客，在主要居所以外使用帳戶的話，支付額外費用，分別是阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加，先前智利、哥斯大黎加和秘魯三國已先試行分享帳密額外收費的方案。此事不影響智慧手機、平板和筆電等移動裝置，或出外度假的使用。額外收費標準是阿根挺219披索（約1.7美元），其他國家2.99美元。該公司估計，全球有逾1億個家庭使用他人付費的帳號來觀賞Neflix，其中超過3,000萬在美加地區。

但Netflix長期的努力尚未能顯現成效，今天的財報主要會是損害控管。

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