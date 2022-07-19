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俄天然氣巨擘援引不可抗力條款 可能斷供歐洲天然氣

編譯王巧文／綜合外電
兩家德國能源公司證實，俄羅斯天然氣公司以「不可抗力因素」為由，主張無法履行供應合約。路透
兩家德國能源公司證實，俄羅斯天然氣公司以「不可抗力因素」為由，主張無法履行供應合約。路透

俄國天然氣公司（Gazprom）18日通知若干歐洲客戶，由於不可預見的情況，將進一步減少對歐天然氣供應，但主要進口商之一德國拒絕接受這項主張。

德國能源公司Uniper向美國媒體CNBC證實，俄羅斯天然氣公司已援引「不可抗力」條款，主張無法履行合約。「不可抗力」是法律用語，意指在有不可預見因素阻撓一方履行其合約義務的情況下，理論上違約方將可免除受罰。

Uniper發言人表示：「我們確實接獲Gazprom Export（俄國天然氣公司子公司）來函，該公司宣稱先前和目前天然氣供應減少是不可抗力因素所致。我們認為這並不合理，已正式拒絕其不可抗力的主張。」另家德國業者RWE也證實收到同樣的通知。

包括德國在內，歐洲各國官員日益關注俄羅斯完全斷供天然氣的可能性。隨著本月初俄羅斯連到德國的「北溪一號」輸氣管關閉歲修後，這些擔憂更甚，有人懷疑21日完成歲修後，輸氣量也不會完全恢復。

在俄軍入侵烏克蘭之前，歐洲約40％的天然氣從俄羅斯進口。歐洲正爭相擺脫對俄國能源的依賴，歐盟已宣布與美國、亞塞拜然簽訂新天然氣交易，並尋求新供源。

俄國減少對歐輸氣量，帶動歐洲天然氣價格飆升，這導致俄國可以對歐洲輸送更少的天然氣，卻賺跟以往一樣多或更多的錢。歐洲基準的荷蘭天然氣期貨價格19日小漲0.4%，報每百萬瓦時（MWh）159歐元，較去年猛漲600％。

天然氣 德國 俄國

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