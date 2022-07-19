全球智慧手機出貨量Q2年減9% iPhone需求仍高

調研公司Canalys最新報告說，上季iPhone 13的需求依然很高。 （路透）

根據調研公司Canalys最新報告，今年第2季全球智慧手機 出貨量年減9%；即使通膨壓力罩頂，蘋果 （Apple）iPhone 的需求依然居高不下。

Canalys的資料顯示，蘋果的iPhone占第2季全球智慧手機出貨17%，居第二位，占比較去年同期的14%提升，顯示iPhone 13的需求依然強勁。

南韓三星電子的智慧手機市占世界第一，今年第2季占比為21%。Canalys說，三星的占比中，最主力產品為低階的A系列手機，價格比iPhone 13便宜很多。

其他廠牌第2季出貨占比分別是：小米的14%，Oppo的10%與Vivo的9%。

蘋果預定下周四（28日）發布上季財報。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）4月時就對市場打預防針，表示公司第2季遭遇供應緊縮等許多挑戰，可能影響銷售多達80億美元，當時嚇壞投資人。美國財經媒體CNBC說，以Canalys的報告來看，iPhone 13的市場胃納持穩的話，蘋果手機部門的營收應該會依然穩健。

Canalys分析師Toby Zhu表示，促銷與特別優惠有助維持手機買氣，但消費者受到節節上升的通膨衝擊，可支配所得可能逐漸減少，不再像去年那樣手上有閒錢可花在買新手機之上。另外，供應鏈瓶頸依然存在，繼續拖累銷售。

Zhu說：「零組件的供應和價格壓力雖然減輕了，部分物流與生產問題仍有疑慮。例如一些新興市場進口法令變得更嚴格，海關作業延誤出貨等等。」在這方面，中國的品牌受到最大影響。小米、Oppo、Vivo在第2季的出貨量與去年同期相比均出現兩位數的減幅。