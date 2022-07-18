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75國央行升息到近年新高 經濟專家：明年還會更慘

記者張聲肇／綜合報導
國際貨幣基金會總裁喬治艾娃。(Getty Images)
國際貨幣基金會總裁喬治艾娃。(Getty Images)

紐約時報18日指出， 各國央行面對幾十年來首見的通膨怪獸，無不快速升息，今年迄今，歐美亞75國央行已將利率調升到近年的新高點，結果仍不明朗；不少經濟專家預測，明年還會更慘。

這波加息之後，各方的借貸成本升高，股市下跌，債券價值下滑，經濟活動大有減速之勢。

各地物價2021年初開始上漲，主因為強勁的需求遠超過新冠病疫造成的供應短缺；各國央行指望各地經濟能夠迅速重開，運輸路線恢復暢通，消費者支出也會立即趕上，無奈這些指望陸續成為失望；而俄國發動侵略烏克蘭戰爭，打亂石油與糧食市場，進一步推升物價。

全球至少75國央行今年初開始加速升息，決策者無法壓低油價，只好寄望高利率減緩消費與企業需求，讓貨品與服務的供應面重整旗鼓，以免通膨無盡止地往上高攀。

歐洲央行預計本周宣布升息一碼，這將是2011年來首度升息，9月將持續且更大幅調升利率。從加拿大到菲律賓，大幅升息的國家唯恐消費者和投資人都預期物價更加上漲；美國聯準會也把利率調升，幅度是1994年來之最，本月還可能再漲個三到四碼。

這一陣升息風加深了投資人的疑慮，擔憂經濟活動馬上要減緩了，有些國家甚至要大幅衰退了，這點由原物料價格的走低可以看出，因為原物料價格是消費需求與全球經濟健康的未來指標。

國際經濟學者說，各國央行隨時調整決策，烏克蘭戰爭易增不確定感，全球經濟前途多舛；國際貨幣基金組織(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)上周曾表示，2022將是艱困的一年，2023年更不妙，衰退的風險更大。她主張央行立即對通膨採取行動，因為「現在行動造成的傷害小於再晚行動。」

這麼多國家同時加息抗通膨，反而會增加市場的紊亂，因為低利率時代結束，各國和企業界都得調整資本的流動，資本動向調整之際，國債和公司債有沒有人要買，關係著各國和企業的籌資成效；美國財長葉倫上周說，組合投資已開始從新興市場流出。

美洲MUGF證券公司負責美國市場的龔卡夫斯(George Goncalves)說，利率調整的時候，金融市場難免凹凸難行。利率走高，股票等資產價格可能長期下滑，因為儲蓄客買風險較低的政府債照樣有高收益。

全球高通膨， 疫情與戰爭導致全球通膨高漲，貨幣貶值，迫使世界多國採取迅速升息措施...
全球高通膨， 疫情與戰爭導致全球通膨高漲，貨幣貶值，迫使世界多國採取迅速升息措施，壓制通膨。(Getty Images)

央行 利率 升息

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