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稀有金屬短缺 電動車電池面臨漲價

編譯葉亭均／綜合報導
日經新聞報導，俄烏戰爭導致稀有金屬供應受擾，一些電動車電池製造業者被迫漲價因應。圖為美國通用汽車工人組裝電動車。（路透）
日經新聞報導，俄烏戰爭導致稀有金屬供應受擾，一些電動車電池製造業者被迫漲價因應。圖為美國通用汽車工人組裝電動車。（路透）

全球供應鏈受擾和烏克蘭戰爭，正導致稀有金屬等材料供應短缺，鋰、鈦與鈀金價格飆高，迫使電動車電池製造業者等依賴這些原料的公司，紛紛以漲價或另尋供應商因應這項困境。

日經新聞報導，位於日本神奈川縣的電動汽車鋰電池製造業者Envision AESC今年春季調漲產品價格，要求包括日產汽車在內的車用電池客戶接受多達10%的漲價幅度，藉此因應氫氧化鋰價格上漲。氫氧化鋰是用於生產鋰電池的重要原料，俄羅斯占該原料全球出口的6%。

用於電動車電池的高純度鋰供應尤其短缺。根據產業主管的說法，鋰價比去年飆漲近十倍。此外，包括鎳、銅在內的其他金屬價格也上漲，這讓電池製造商面臨把更高成本轉嫁給客戶的壓力。

製造業者尤其擔心來自俄羅斯的稀土金屬供應，例如川崎重工正考慮把採購鈦的來源，從俄羅斯轉往其他供應國，以避免未來幾年必須因應與俄羅斯相關的政治風險。俄羅斯占全球逾40%的鈦生產。

日本鈦金屬產品製造業者東邦鈦金屬公司已決定應客戶要求，讓位於沙烏地阿拉伯的工廠增產，在9月前將產能利用率提高逾10%。該公司主要從加拿大和印度進口鈦礦石。俄羅斯也占全球40%的鈀金生產。鈀是一種用於製造汽車觸媒轉化器的稀有金屬。

歐洲一個貴金屬產業組織在4月暫停讓幾家俄羅斯鈀精煉業者從認可名單中暫時除名，英國則在5月宣布對來自俄羅斯的鈀進口加徵關稅。直到今年春季前，由於汽車生產減少，使得市場預期鈀金供應過剩。然而，日本4月從俄羅斯的鈀進口量較3月減少一半，鈀金價格開始攀升。三菱汽車試圖利用期貨交易取得穩定的鈀供應，但該公司表示，這類措施效果有限，正忙著開發使用較少鈀金原料的觸媒轉化器。

俄羅斯 汽車 日本

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