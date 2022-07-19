全球晶圓廠新建92座 恐供應過剩

據統計，從2020年到2024年，全球已動工或即將動工的晶圓廠共達92座。(本報資料照片)

全球半導體業者正競相建廠以提高產能、因應困擾汽車等產業的晶片 荒。據統計，從2020年到2024年，全球已動工或即將動工的晶圓廠共達92座，在近來經濟前景堪憂之際，短期雖引發供應過剩憂慮，但長期來看，晶片需求勢將增加，半導體業擴張腳步也勢必會考量需求而趨於均衡。

最近半導體景氣和股價出現令人感到錯亂的現象，SK海力士與美光等大廠陸續發出客戶庫存過剩的警訊，英國經濟學人雜誌報導，全球晶片製造業在極速繁榮過後，景氣正面臨急劇下墜的風險，原因包括產能快速擴張、需求反轉下降，以及多國政府干預。

但最近晶片類股卻翻揚，半導體類股18日盤中續漲，利多包括美國國會最快19日將表決晶片補助法案、投資 人也從台積電 對半導體景氣的看法感到放心，英特爾、台積電也仍在對客戶漲價，說明在通膨高漲背景下，晶片業者仍有調高售價、轉嫁成本的能耐。

台積電對客戶調漲價格，產能繼續滿載，也說明高速運算相關應用需求不減，無論是電商網站、還是電動車採用的人工智慧（AI），都需要巨量的資訊及運算容量，更高速的5G通訊網路容納更多數據流量，這些應用都需要更強大的晶片。所有裝置、一切設備平均所用的晶片數目不減反增，而且效能愈來愈強大。

因此，台積電、英特爾、三星投資晶圓製造事業的腳步尚未鬆動。經濟學人估計，2020及2021年全球共有34座新晶圓廠動工，預定2022年至2024年還有58座新廠動工，將使全球晶片產能增加約40%。光是英特爾就有六座，三星及台積電亦然，這些新廠預料將在2025年投產。

當然，這背後也有各國政府在地緣政治、國安因素以及確保供應鏈穩定的考量，以補助或干預的手段催促在當地建立晶片製造重鎮。問題在於，晶圓廠若要達到上述規模，還要看納稅人是否願意為了在地製造，出錢補助這些利潤已高到令人咋舌的晶片業者。

長期來看，在現實條件的限制之下，半導體業擴張腳步勢必會考量需求而趨於均衡，這對產業發展乃至於股價表現都有助益。