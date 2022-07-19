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美元強勢 全球陷厄運循環

編譯季晶晶、陳律安／綜合報導
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元今年來強勁挺升，且市場認為在聯準會（Fed）政策利率攀峰之前，美元強勢難擋，從而使全球經濟與金融市場面臨陷入「厄運循環」（doom loop）的重大風險。

美元指數18日早盤受到市場預期聯準會7月升息4碼的可能性降低影響，回跌到107.465，不過，今年來已強升逾12% ，歐元和日圓等貨幣都已貶至數十年來低點。道明證券指出，在出現Fed升息攀峰的證據前，美元勢不可當，「美元仍是匯市之王」。鑑於大多數跨境貿易以美元計價，且美元走強歷來會廣泛衝擊世界經濟，這可能形成一個自我強化的負向反饋循環。

JST顧問公司創辦人涂瑞克（Jon Turek）指出，高通膨和大宗商品價格居高不下，正形成規模前所未見的美元「厄運循環」，Fed可能持續下重手升息，在接下來的幾個月裡，愈來愈難打破此一循環，「這次厄運循環真正嚇人的地方在於，短期內看不到能發揮作用的斷路器。歐洲碰上問題，歐元遭遇貶值壓力，推升了美元，導致製造業周期惡化，促使整個過程周而復始」。

美元造成的負向循環效有許多傳輸管道，例如國際貨幣基金（IMF）的研究顯示，美元在全球貿易的主導地位，意味著美元升值會導致全球金融情勢緊縮，進而打擊實體經濟的投資。

美元也曾經有過大幅升值的時期，例如Fed分別在2016和2018年展開緊縮政策循環時，央行一停手，美元也就停止升息，但是美國今年6月通膨率較一年前飆升9.1%，Fed沒有多少迴旋餘地。

因此關鍵在於，美元走強能多大程度地降低Fed未來幾個月擴大升息的可能性，因為美元升值有助抑制美國通膨率，幫助完成Fed的部分任務。涂瑞克認為現在要開始思考，Fed能否從升息切換到顧及全球經濟狀況，特別是在Fed的9月會議後到年底這段期間。

涂瑞克指出，另一個未知因素是中國。中國在釋出刺激措施之後，6月信用大幅成長，即便如此，在當前的防疫封控措施下，新貸款和其他形式的貨幣寬鬆效應，很難傳導到實體經濟。

升息 貨幣 聯準會

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