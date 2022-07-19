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蘋果NB升級版 拚秋天亮相

編譯洪啟原／綜合報導

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法， 蘋果公司正計畫為14吋和16吋MacBook Pro升級，它們將配備M2晶片升級版的M2 Pro和M2 Max，主要是強化繪圖功能，預計最快會在今秋問世。

葛曼在Power On時事通訊中表示，鑑於供應鏈的挑戰仍未完全緩解，很難精確預測這些產品何時會上架，但蘋果公司內部已積極安排M2 Pro和M2 Max晶片問世的時程表，預計在今年秋季或至少是2023年春季發表。  

在今年的全球開發者大會（WWDC）中，蘋果發表搭載M2晶片的升級版MacBook Air和13吋MacBook Pro筆電，開啟新硬體搭載M2晶片的趨勢。若最新的報導無誤，搭載升級版M2晶片的下一代蘋果硬體將在未來幾個月登場。

葛曼6月曾說，配備M2 Pro的MacBook Pro將與Mac mini桌機同步上市，當時他表示，這些升級的晶片和筆電將在明年發布，但並未提出較確切的時間。

根據AppleInsider網站的報導，蘋果可能在秋季發表更新版的14吋及16吋MacBook Pro；不過，此舉可能使搭載M1 Pro和M1 Max的現有筆電機種，比典型款的Mac更早過時。

蘋果在2021年秋季發表第一代Apple Silicon晶片，因此在今秋發表升級版的周期是一年，而非通常觀察到的一年半或兩年。

報導並指出，根據這次的升級消息，用戶不應對產品外觀的改變寄以厚望，因這些產品的外觀設計「可能大致維持不變」。

晶片 蘋果 Apple

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