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美供應鏈亂象 暫時緩解

編譯林聰毅／綜合報導
美國供應鏈正逐步恢復正常。圖為人們在超市購物。(路透資料照片)
美國供應鏈正逐步恢復正常。圖為人們在超市購物。(路透資料照片)

彭博資訊分析，美國供應鏈正逐步恢復正常，海運價格持續下跌，Fed褐皮書提到「短缺」的次數也減少，但後續仍面臨諸多壓力，包括勞工罷工、俄烏戰爭、開學季與年終購物旺季即將到來帶動需求暴增等。

儘管供應吃緊仍困擾許多消費者和企業，但目前情況已比半年前大幅改善，尤其是美國。 供應鏈亂象已從新冠情高峰日漸趨緩，也減輕部分通膨壓力。

牛津經濟研究院對美國供應壓力的最新指數顯示，供應鏈問題已連續三個月趨緩。聯準會褐皮書出現「短缺」的次數已降至2021年8月高峰的三分之一。

供應鏈緩和的另一個指標是海運運費從歷史高點持續滑落。艙位預訂數位平台Freightos說，運費的軌跡呈現下滑，看起來愈來愈像在尋找底部。

彭博經濟學家和紐約聯準銀行等機構公布的指標顯示，供應鏈正在溫和改善。

但花旗提醒，供應吃緊警報仍未「完全解除」，諸多情況也顯示全球貿易阻塞難以迅速消除，包括如雨後春筍般出現的罷工、與中國大陸疫情防控有關的工廠中斷、俄烏戰爭，以及年終購物旺季代來的航運壓力，都可能再度干擾物流網。

在歐洲，由於該地區鄰近烏克蘭戰爭，航運問題仍在擴大。此外，最近幾天德國大港口罷工，也在干擾供應鏈復甦。

還有一個指標顯示供應壓力可能不會很快緩解，美國15日公布的6月零售銷售增幅優於經濟學家預測，意味消費者需求仍強。

洛杉磯港口執行董事塞羅卡上周表示：「在未來的幾周和幾個月內，我們將看到返校、秋季時裝、萬聖節和最重要的年終假日商品橫越太平洋。」

供應鏈 罷工 洛杉磯港

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