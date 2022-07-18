美股空頭氛圍 仍不見消散

美股 今年來雖已大幅下跌，但金融市場交易商依然看空美股，普遍押注還將跌更多，主因為擔憂全球成長減緩。

摩根大通在分析美股期貨的數據後發現，資產經理人與避險基金最近做空美股的部位，達到2016年來最多。全美主動投資 經理人協會的調查指出，今年來主動型投資機構持續減碼股票 ，股票占比降到新冠疫情爆發以來最低。

紐約聯邦準備銀行最新的消費者預期調查指出，約66%的美國消費者預期，股市到明年都將走平或下跌，是2013年來最悲觀。

投資部位與信心數據顯示，許多投資人都不敢把錢投入股市，因投資人對經濟衰退及通膨飆高的焦慮迄未減退。德意志銀行估計，投資機構目前的持股比重已經降到12年來最低水位，選擇權市場的多單部位最近也降到2020年4月來最低。

本周美股主要將受企業財報牽動，但許多分析師都警告，目前美國企業獲利預期還沒完全反應經濟展望惡化的前景，增添美股空頭氛圍。今年來的另一項不確定因素，就是公債、商品及外匯市場都大幅震盪，使一些交易商生怕賭錯邊，因此不願意下重注。分析師也說，儘管股市已經大幅下跌，投資人仍有進一步減碼空間。

許多散戶也坐擁現金，不願轉進公債。美國散戶投資人協會最新調查指出，截至6月底止，投資人的現金水位是新冠疫期爆發初期以來最高。

一些投資人反手做空，近月來兩種做空標普及那斯達克指數的ETF交投熱絡。

一些機構認為目前股市投資人動作審慎，其實是反向指標，對下半年股市有利。摩根大通指出，上半年法人機構大賣，預示下半年將重新買進股票，尤其是上半年表現非常差的住宅營建類股。