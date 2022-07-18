我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

美股空頭氛圍 仍不見消散

編譯任中原／綜合報導

美股今年來雖已大幅下跌，但金融市場交易商依然看空美股，普遍押注還將跌更多，主因為擔憂全球成長減緩。

摩根大通在分析美股期貨的數據後發現，資產經理人與避險基金最近做空美股的部位，達到2016年來最多。全美主動投資經理人協會的調查指出，今年來主動型投資機構持續減碼股票，股票占比降到新冠疫情爆發以來最低。

紐約聯邦準備銀行最新的消費者預期調查指出，約66%的美國消費者預期，股市到明年都將走平或下跌，是2013年來最悲觀。

投資部位與信心數據顯示，許多投資人都不敢把錢投入股市，因投資人對經濟衰退及通膨飆高的焦慮迄未減退。德意志銀行估計，投資機構目前的持股比重已經降到12年來最低水位，選擇權市場的多單部位最近也降到2020年4月來最低。

本周美股主要將受企業財報牽動，但許多分析師都警告，目前美國企業獲利預期還沒完全反應經濟展望惡化的前景，增添美股空頭氛圍。今年來的另一項不確定因素，就是公債、商品及外匯市場都大幅震盪，使一些交易商生怕賭錯邊，因此不願意下重注。分析師也說，儘管股市已經大幅下跌，投資人仍有進一步減碼空間。

許多散戶也坐擁現金，不願轉進公債。美國散戶投資人協會最新調查指出，截至6月底止，投資人的現金水位是新冠疫期爆發初期以來最高。

一些投資人反手做空，近月來兩種做空標普及那斯達克指數的ETF交投熱絡。

一些機構認為目前股市投資人動作審慎，其實是反向指標，對下半年股市有利。摩根大通指出，上半年法人機構大賣，預示下半年將重新買進股票，尤其是上半年表現非常差的住宅營建類股。

投資 美股 股票

上一則

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

下一則

金價周線連5黑 4年來最長跌勢

延伸閱讀

亞股今年已流出710億美元資金 美元走強恐加劇資金出走

亞股今年已流出710億美元資金 美元走強恐加劇資金出走
別與強勢美元對作 華爾街和避險基金看多美元

別與強勢美元對作 華爾街和避險基金看多美元
新興不良公債 恐骨牌式違約

新興不良公債 恐骨牌式違約
日圓最慘跌勢結束？全球成長疑慮下 淨空頭連七周減少

日圓最慘跌勢結束？全球成長疑慮下 淨空頭連七周減少

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01
智利央行計畫斥資250億美元為國幣護盤，激勵智利披索15日對美元飆升逾7%，升幅為40年來最大。圖／路透

這國貨幣創40年最大升幅 因央行擬砸250億力抗美元

2022-07-16 09:23
蘋果取消手機的耳機插孔，推出藍牙耳塞，開業界先河。（歐新社）

不安全、功效差 但20年來大家都高度依賴藍牙系統

2022-07-10 21:20

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選