各國軟著陸道路變窄 IMF將「大幅」下修全球成長展望

國際貨幣基金（IMF）本月底公布最新「世界經濟展望」報告，將大幅調降全球成長預測。（路透）

國際貨幣基金（IMF）本月下旬公布最新「世界經濟展望」報告，將「大幅」削減全球成長預估，原因是各國財政首長應對經濟惡化風險的選項正在變少。

彭博資訊報導，IMF 4月已經下修今年全球成長預測，將全球經濟成長率的預測從俄烏戰爭前的4.4％調降至3.6％。IMF策略、政策與評估部門主管帕扎巴席歐格魯（Ceyla Pazarbasioglu）17日表示，在IMF最新的世界經濟展望報告中，「我們將大大調降預測」。

她說，食物及能源價格飆升、流向新興市場 的資本減少，加上新冠疫情 持續延燒及中國成長放緩，都為決策者增添更多挑戰，「一波未平一波又起，對全球經濟造成打擊。」

20國集團（G20）財長會議16日閉幕，會後罕見地未發表聯合公報，凸顯各國在面對通膨高漲及衰退疑慮之際，難以協調出共同因應之道。

世界各地的央行已發現，難以正確應對供應鏈 問題引發的高通膨。國際清算銀行（BIS）研究主管申鉉松指出：「各國經濟軟著陸的道路正在變窄，我們認為這仍是一條可行的道路，但絕對不輕鬆。」

隨著屢創新高的通膨迫使美國聯準會（Fed）更積極升息，彭博7月針對34名經濟學家進行的調查顯示，經濟學家預估美國經濟在未來一年內陷入衰退的可能性升至47.5％，遠高於6月時預測的30％。