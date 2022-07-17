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各國央行大幅升息支撐匯率並對抗通膨 反向匯率戰加劇

編譯任中原／綜合外電

隨著美國聯準會（Fed）一連串升息，已使多國央行承受壓力而紛紛跟進，以反制通膨升高及美元升值。英國金融時報（FT）的分析發現，現在多國央行寧願選擇一次升息2碼（含）以上的大動作，使這場「反向匯率戰」益加激烈。

由於Fed大幅升息，加上投資人高度擔憂全球經濟，已經美元對幾乎所有貨幣都大幅升值。由於國際市場上許多商品都是以美元計價，因此美元愈強，他國進口成本愈高，通膨壓力也就愈重，因而已在各國央行之間引爆所謂的「反向匯率戰」，本國貨幣貶值已成為央行最不想看到的情況。

舉例而言，加拿大央行上周一舉升息整整1個百分點，是近年七大工業國及團（G7）國家的最大升息幅度；菲律賓央行也一次升息3碼。

第2季全球有55家央行一次升息2碼（含）以上，且升息次數共62次；7月以來，升息2碼（含）以上的動作也有17次，是本世紀以來首見。以往的常態是央行每次升1碼，現在已經升格到2碼。

本國貨幣承受的貶值風險愈大，則央行升息幅度也愈大。最明顯的匈牙利，央行在兩個月內共升息3.85個百分點，主因通膨率以及貨幣對美元的貶值幅度都達到二位數。

凱投宏觀全球經濟服務主任麥琪昂指出，匯率是許多新興經濟體在制定貨幣政策時的重要成分；尤其是許多東歐新興經濟體受到俄─烏戰爭衝擊，又面臨風險意識普遍升高的大環境，本國貨幣對美元都大幅貶值。

但富裕國家的升息幅度同樣擴大，例如南韓7月便首次一舉升息2碼。另外澳洲、挪威及瑞典央行6月都曾出乎意料地一次升息2碼，令投資人手忙腳亂。瑞士央行開始升息的時間也市場預期早得多。

大部分已開發國家的升息起點都在歷史低點，因此經濟學者預料各大央行下一次的升息幅度都在2-3碼，使利率更接近長期平均水準。麥琪昂表示，央行必須快速行動，擺脫「寬鬆」領域，尤其是一些工資及通膨預期持續上升的國家；如果不快速行動，很可能形成工資－物價上升漩渦。

英格蘭銀行及歐洲央行（ECB）迄未大舉升息，但現在英格蘭銀行也必須加入「2碼」行列，以支撐英鎊匯率。歐元／美元上周已經貶到1：1平價，但ECB本周會議（21日）可能只會溫和升息1碼。

美國由於6月就業報告與消費者物價指數（CPI）雙強，因此7月26-27日會議勢必將再度大幅升息；目前市場預期升息4碼的機率達到40%，今年底時利率將升到3.5%-3.75%區間。

儘管一些新興經濟體早在去年就開始升息，但現在由於Fed快速升息，將迫使這些國家不得不急起直追。國際清算銀行（BIS）總經理卡爾斯丹最近表示，新興市場已經從之前美國的緊縮周期中學到教訓；以往新興經濟體都是跟在先進國家之後升息，但現在已經開始搶先升息，因此已經能使匯率維持得相當穩定。

升息 央行 貨幣

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