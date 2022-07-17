亞股今年已流出710億美元資金 美元走強恐加劇資金出走

外資今年來已從中國以外的新興亞洲市場撤走710億美元，包含台股、韓股，而美元指數彈升，可能引發更多資金出走亞股。（美聯社）

美元持續走強，可能加劇亞洲新興股市資金出走潮，粉碎該亞股 下半年反彈的希望。

彭博資訊報導，彭博摩根大通亞元指數 15日收盤價報101.55，為逾兩年來最低點。該指數今年來已下跌6%，可能寫下1997年亞洲金融風暴以來最大年度跌幅。

對亞股而言，彭博摩根大通亞元指數下跌是個壞預兆，因為亞股和亞洲匯市的連動性極強。MSCI亞洲除日本外指數今年來已下跌20%，因外資從中國以外的新興亞洲市場撤走710億美元，總額已達去年流出金額的兩倍。

全球債券 殖利率攀升、市場對經濟衰退疑慮加深，正對估值和需求前景造成衝擊，台股、韓股等科技股權重較高的市場，看來特別容易受影響。這兩個市場今年大盤的表現淪為該地區的末段班，外資迄今合計淨賣出500億美元。

對於較不太倚賴進口的市場來說，本地貨幣走軟會加重政府財政和企業利潤的負擔，因企業債和公債借款人償付以美元計價的債券時會更吃力。

在全球最大石油進口國之一印度，隨著該國經常帳逆差和財政赤字擴大，盧比匯價已跌至紀錄低點。另外，泰國央行不干預市場，導致泰銖重貶，成為今年來跌幅最大的新興市場貨幣之一。泰銖進一步走軟，可能會威脅到泰股今年來表現出的韌性。

法國巴黎銀行資產管理亞股部門主管陳志凱表示，美元走強是避險情緒所致，而非經濟成長，對亞洲資產來說，不是個好現象。