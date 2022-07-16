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Fed鷹派暗示 不支持升4碼

編譯黃淑玲、任中原／綜合報導

美國聯準會（Fed）兩位立場最鷹派、且今年有投票權的決策官員，14日分別暗示，目前傾向支持本月底升息3碼，而非市場認為的4碼，促使投資人迅速調整預期，預估Fed本月升息4碼機率從超過八成降至四成左右，美股15日早盤應聲漲約600點。

這兩位官員的談話促使投資人調整預期，改善股市信心，美股三大指數15日早盤漲逾1.3%，道瓊工業指數漲約600點。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期本月升息4碼機率為41.6%，低於14日顯示的逾88%。

有「鷹王」之稱的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）15日發表演說時，未直接提到他本月底是會支持3碼、還是4碼，只說Fed今年底可能須提高利率水準至3.75%~4%區間，高於他先前說的3.5%，也比目前的1.5%~1.75%高出9碼。不過，博拉德在日經新聞14日刊出的訪談表示，「到目前為止，我們（對7月會議討論的）框架主要為升息2碼還是3碼。我認為3碼有很多好處」，「到今天為止，我會鼓吹在下次會議再升3碼」。

另一方面，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）14日表示，以6月通膨率竄升至9.1%來看，他仍支持本月底再升息3碼，但也保留彈性，表示他的決定取決於零售銷售和房市等數據，若這些數據比預期更強或通膨預期升高，他將支持更大幅度升息。

沃勒說，3碼的升幅幅度「很大」，Fed選擇升3碼，也不代表官員未能成功控制物價壓力，「別說沒升1個百分點就沒善盡職責這種話」，「你不會希望升息過度」。

沃勒說，7月後的升息展望取決於數據，他支持在核心通膨率開始下降前，以進一步升息限縮需求，因為美國就業市場依然非常強健，數據也看不出轉弱跡象。

今年沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克15日則直接言明，他不支持本月升息4碼，因為3碼的升幅已很大，並且強調有序政策行動的重要性。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗則在美國發布6月通膨數據後指出，Fed已沒有選擇，7月底勢將再升息3碼，甚至考慮一舉升息4碼。

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