孩之寶把經典手遊Wordle變桌遊

玩具大廠孩之寶10月將推出棋盤遊戲版的Wordle，適合全家同樂。（取材自臉書）

熱門文字猜謎手遊Wordle將出實體桌遊版了，標榜保留經典元素，同時加入更多選項，可能成為繼經典文字遊戲Scrabble之後，又一款讓全家同樂的社交益智桌遊。

財經網站MarketWatch報導，美國玩具大廠孩之寶（Hasbro）與今年初買下Wordle的紐約時報 公司14日共同宣布，將於10月1日推出棋盤遊戲版本的Wordle，現已開始接受預購，售價約20美元。

Wordle是由軟體工程師Josh Wardle為女友寫的文字遊戲，去年10月問世後迅速暴紅，玩法簡單是最大魅力：每天猜一個五個字母 的英文單字，玩家一天只有六次機會，猜中的字母會呈現黃色，位置也猜對就顯示綠色，猜錯則為灰色。愈少次猜中愈高桿，玩家可把結果分享到推特或臉書 向親友炫耀、較量。紐約時報表示，目前每天約有數百萬人玩Wordle。

旗下填字遊戲擁有廣大粉絲的紐約時報今年斥資百萬美元買下Wordle，當時媒體紛紛揣測此舉有何商業利益可圖。如今一個答案似已浮現：孩之寶支付紐約時報一筆授權費，取得Wordle使用權。新的桌遊版稱為「Wordle：派對遊戲」。桌遊版玩法是指派一名玩家當主持人，挑選一個含五個字母的英文字，其他玩家有六次機會猜謎底，猜愈少次猜中者，分數愈少，以得分最低者勝（類似打高爾夫）。桌遊版有四種玩法：經典版、速戰速決版、計時版，以及團隊版。