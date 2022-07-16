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貨櫃輪運價連5周滑落

記者邱馨儀／台北報導

通膨衝擊經濟成長的疑慮升起，貨櫃輪運價也開始緩跌，15日最新出爐SCFI貨櫃運價周指數表現，連續五周下跌。SCFI指數下跌1.69%，來到4074點，跌幅最大為遠東─美西線達3.27%，市場認為近日洛杉磯、長灘港和奧克蘭三大港口的卡車司機抗議罷工是重要觀察指標。

美國公布6月消費者物價指數（CPI）飆升9.1%，市場擔心將波及到全球經濟，近期往美西的運量也比去年同期下滑，但還是維持高需求的走勢，只是沒有像去年這麼旺，遠東到美西每FEU（40呎櫃）跌破7000美元，來到6883美元，較前一周下跌233美元，跌幅達3.27%。

遠東到美東表現比美西線平穩，每FEU（40呎櫃）達到9,534美元，較前一周下跌68美元，跌幅0.71%。另外，重要的指數運價表現當中，遠東到南美依舊強勁，每TEU（20呎櫃）達9312美元，較前一周上漲358美元，漲幅3.9%。近期歐洲各地傳出罷工問題，業者指出，讓原本貨櫃塞港問題從美國延伸至歐洲，遠東到歐洲運價跌幅也相對小，每TEU（20呎櫃）達5,612美元，較前一周下跌85美元，跌幅1.49%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達6268美元，較前一周下跌87美元，跌幅1.37%。

法人分析，最近運價漲不動，主要是美國通膨未歇，美國經濟有可能會出現衰退，經濟成長將趨緩，下半年亞洲區出口到美國的需求恐怕會受到衝擊；目前市場最大的變數還是來自於美國碼頭工人及卡車司機的罷工變化，旺季期間任何風吹草動都可以影響市場供需，貨櫃、物流業者都高度警戒後續變化。

指數 罷工 奧克蘭

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