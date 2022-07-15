漲價居然沒嚇跑客人 日本連鎖餐廳近月股價表現佳

客美多（Komeda）咖啡店。（本報系資料庫／Komeda提供）

日本 超過20年難得看到通貨膨脹，藉著當前這一波通膨壓力，日本的連鎖餐廳終於能在多年後第一次調漲菜單上的價格，公司股價 也跟著上揚。

彭博資訊15日報導，休閒餐飲營運商鳥貴族、客美多（Komeda）、王將等，雖然漲價，但初步看來，顧客顯然沒有太多抗議、抵制，因而看到銷售額走高。營收數字好，帶動股價表現優於大盤，使得分析師 們預估獲利也將有所成長。

Ichiyoshi研究所分析師Seiichiro Samejima說：「20多年來第一次有這麼多餐廳業者得以調漲價格，同時大多數的漲價業者沒有看到顧客減少。」他表示，日本消費者容忍外食漲價的幅度，明顯在10%以內。

以鳥貴族串燒居酒屋為例，餐廳今年4月調漲價格7%，6月的銷售額較去年同期增加五倍多。分析師現在估計它的淨利可望成長24%。

客美多咖啡連鎖店漲價3%到4%後，5月的銷售成長9%。王將把價格調整4%到9%後，6月居然看到銷售金額創新高。市場對這兩家連鎖店的預估浄利成長率中位數，分別是客美多0.6%，王將8.1%。

比較沒那麼樂觀看待餐廳股的分析師，像是三菱日聯銀行本國股票首席基金經理人Hiroaki Tomori提醒投資人，消費者再過更長一點時間後，對漲價的容忍度就會降低。「未來幾個月，許多食品都準備漲價。今年稍後，消費者可能就會變得更為節省。」所以，他認為，現在就下結論消費者接受漲價，還太早。