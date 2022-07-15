大摩、小摩 第2季獲利失色

美國企業第2季財報出師不利，摩根大通與摩根史坦利上季獲利雙雙下滑，不如市場預期。（美聯社）

美國企業第2季財報季出師不利，摩根大通（JPMorgan Chase）與摩根史坦利（Morgan Stanley）上季獲利雙雙下滑，不如市場預期，反映提撥更多準備金防範隨衰退風險升高而可能衍生的損失，以及併購交易活動銳減衝擊投資銀行收入，股價 14日早盤應聲重挫，並拖累美股大盤走低。

全美資產規模最大銀行摩根大通（小摩）公布，第2季提撥11億美元的貸款 損失準備金，相形之下，一年前從準備金釋出30億美元。路透報導，美國四大銀行估計可能提撥35億美元的貸款損失備抵，以防經濟景氣隨聯準會（Fed）大舉升息抗通膨而急轉直下。

小摩執行長戴蒙警告，地緣政治緊張、通膨居高不下、消費者信心下滑、前所未見的量化緊縮（QT），以及俄烏戰爭「極可能在未來某時對全球經濟產生負面後果」。他說，經濟前景正面臨「一連串問題」，包括「特定市場流動性正在乾涸，還有無法預測的戰爭」。

小摩上季獲利年減近30%至86億美元，或每股盈餘2.76美元，不如去年同季的獲利119億美元，或每股3.78美元。原先路孚特（Refinitiv）訪調分析師 平均預測上季每股盈餘可達2.88美元。小摩股價14日早盤大跌5%。

同日，摩根史坦利（大摩）也傳出壞消息，第2季獲利減為24億美元或每股盈餘1.39美元，遠低於去年同期的34億美元或每股1.85美元，因市場波動劇烈造成交易活動陡降，重創投資銀行部門。路孚特訪調分析師原先預期每股盈餘可達1.53美元。

第2季淨營收也下滑11%，降至131億美元。大摩股價14日早盤跌2.5%。

通膨居高不下和借貸成本升高顧慮，導致全球金融市場波動加劇，迫使企業收斂併購交易胃口，並暫緩透過發行股票和債券籌資，造成投銀營收大受影響。

其他大型美商銀行，包括花旗集團和富國銀行，本周也將陸續發布上季獲利成績單。高盛和美銀（BofA）財報預定下周出爐。

分析師原先已料到，第2季銀行業盈餘將比去年同期退步，因為一年前各大銀行紛紛釋出貸款損失準備金，有助於挹注獲利，而且當時市場交易熱絡也有助益。