我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

南韓海運一哥 大手筆買新船

編譯陳律安／綜合報導
南韓最大海運業者韓新遠洋宣布，2026年前要砸114億美元購置新船和投資貨櫃場站。（路透）
南韓最大海運業者韓新遠洋宣布，2026年前要砸114億美元購置新船和投資貨櫃場站。（路透）

南韓最大海運業者韓新遠洋（HMM）14日宣布，2026年前要砸下15兆韓元（114億美元）購置新船和投資貨櫃場站，以強化競爭力並因應更嚴格的環保法規，成為全球頂級航運業者。

HMM表示，這項投資計畫的目標是到2026年時把運能增至120萬只20呎標準櫃，比目前的82萬只提高46%，散裝船隊的陣容則由目前的29艘增至55艘。該公司也計劃在主要市場投資貨櫃場站和物流資產。

過去兩年來，新冠疫情爆發和勞工短缺造成的供應鏈瓶頸，已引發港口壅堵，馬士基和赫伯羅德等航運業者紛紛訂購新船，以滿足市場需求並汰舊換新。

聯合國國際海事組織矢言在2050年前減少碳排放達50%後，航運業者也努力遵循更嚴格的環保規定。HMM計劃投資5兆韓元，強化物流服務的碳中和表現，預計在2050年前實現淨零碳排的目標。未來HMM將有更多使用液化天然氣等環境友善燃料運行的船隻。

HMM去年營業利益創7.38兆韓元紀錄，因港口壅堵導致運費衝上新高。

最新投資方案是HMM十年來規模最龐大的投資計畫，該公司早前因連年虧損，在2016年陷入信用緊縮危機，目前仍未脫離債權人的債務重組計畫。

南韓的國營機構握有HMM的控股權，截至3月底，韓國開發銀行持股比重達20.69%，是HMM最大股東；韓國海洋振興公社（KOBC）則持股19.96%、韓國信用保證基金持股5.02%。

投資 南韓 重組

上一則

日圓兌美元貶破138 創24年來低點

下一則

台灣大立光示警 市場需求趨悲觀

延伸閱讀

「韓版美輪明宏」是她 網友狂換桌布：一換錢就入帳了

「韓版美輪明宏」是她 網友狂換桌布：一換錢就入帳了
美促韓加入「Chip 4聯盟」 要求8月底前回覆

美促韓加入「Chip 4聯盟」 要求8月底前回覆
抑制通膨 南韓、紐國升息2碼

抑制通膨 南韓、紐國升息2碼
南韓金牌名將林孝埈 將代表中國出征短道速滑世界杯

南韓金牌名將林孝埈 將代表中國出征短道速滑世界杯

熱門新聞

美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01
歐元區經濟陷入衰退。(路透)

幾乎1：1 歐元兌美元再創2002年底以來新低

2022-07-11 14:48
蘋果取消手機的耳機插孔，推出藍牙耳塞，開業界先河。（歐新社）

不安全、功效差 但20年來大家都高度依賴藍牙系統

2022-07-10 21:20
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司正在大買股票，讓投資人感到振奮。路透

股神巴菲特執掌的波克夏正在撿便宜 但不包含比特幣

2022-07-10 19:17

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決