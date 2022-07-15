南韓海運一哥 大手筆買新船

南韓最大海運業者韓新遠洋宣布，2026年前要砸114億美元購置新船和投資貨櫃場站。（路透）

南韓 最大海運業者韓新遠洋（HMM）14日宣布，2026年前要砸下15兆韓元（114億美元）購置新船和投資 貨櫃場站，以強化競爭力並因應更嚴格的環保法規，成為全球頂級航運業者。

HMM表示，這項投資計畫的目標是到2026年時把運能增至120萬只20呎標準櫃，比目前的82萬只提高46%，散裝船隊的陣容則由目前的29艘增至55艘。該公司也計劃在主要市場投資貨櫃場站和物流資產。

過去兩年來，新冠疫情爆發和勞工短缺造成的供應鏈瓶頸，已引發港口壅堵，馬士基和赫伯羅德等航運業者紛紛訂購新船，以滿足市場需求並汰舊換新。

聯合國國際海事組織矢言在2050年前減少碳排放達50%後，航運業者也努力遵循更嚴格的環保規定。HMM計劃投資5兆韓元，強化物流服務的碳中和表現，預計在2050年前實現淨零碳排的目標。未來HMM將有更多使用液化天然氣等環境友善燃料運行的船隻。

HMM去年營業利益創7.38兆韓元紀錄，因港口壅堵導致運費衝上新高。

最新投資方案是HMM十年來規模最龐大的投資計畫，該公司早前因連年虧損，在2016年陷入信用緊縮危機，目前仍未脫離債權人的債務重組 計畫。

南韓的國營機構握有HMM的控股權，截至3月底，韓國開發銀行持股比重達20.69%，是HMM最大股東；韓國海洋振興公社（KOBC）則持股19.96%、韓國信用保證基金持股5.02%。