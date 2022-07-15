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日圓兌美元貶破138 創24年來低點

編譯易起宇／綜合報導

美國與日本公債實質殖利率利差已縮小，但尚未反映在日圓兌美元匯率上。日圓兌美元14日貶破138日圓，觸及24年來低點。

日圓兌美元14日貶破138關卡，觸及138.12。彭博資訊報導，外匯觀察家接下來將關注日圓是否貶破重要心理關卡140日圓，一些分析師表示，若日圓貶破這個門檻，可能引發政府出面干預。

日圓兌美元匯率今年來已重貶約17%，儘管美國聯準會（Fed）試圖透過積極升息來抑至高通膨，日本央行仍把利率維持在最低點。美國13日公布的6月消費物價指數（CPI）增幅高達9.1%，遠高於市場預期，也讓Fed本月一口氣升息四碼的可能性浮上檯面。

彭博報導指出，美國和日本通膨調整的5年期公債殖利率利差，已從6月中旬高點下滑，但這個趨勢尚未顯現在日圓兌美元匯率上，以往匯率走勢都會跟隨著利差走勢變動。美日實質殖利率利差一直是帶動日圓兌美元走貶的重要因素，因為此利差意味著投資人能在美國找到比在日本更具吸引力的報酬。

Fed積極升息可能造成的經濟傷害已導致美債殖利率下滑，不過，美元走強和擔憂日本貿易逆差擴大的疑慮，讓日圓持續走弱。信金資產管理首席市場分析師加藤純表示：「在美債殖利率曲線因擔憂美國經濟衰退而反轉之際，美日實質殖利率利差略為收窄，可能成為日圓兌美元匯率在近期出現調整的催化劑，但強勢美元的趨勢目前不會改變。」

殖利率 匯率 日本

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