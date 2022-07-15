中營建業需求減 鐵礦砂跌破100元

新加坡 鐵礦砂價格14日盤中跌破每噸100美元，跌到八個月低點，主因為中國房地產 業爆發「斷供潮」（拒繳房貸潮），引發市場憂心鋼材需求面臨不確定性。

新加坡交易所的鐵礦砂8月期貨價格14日盤中重挫8.1%至每噸99.95美元，為去年11月來最低。

大連商品交易所交易最熱絡的鐵礦砂9月期貨也收跌2.6%至每噸人民幣695.5美元。

上海期貨交易所的鋼筋14日也跌1.5%，熱軋鋼捲則跌2.8%，兩者都是連續交易日下滑。

澳盛銀行資深商品分析師辛恩斯指出，鐵礦砂短期仍意售下跌風險衝擊，中國營建業的鋼鐵需求減弱，是鐵礦砂行情的一大逆風。

中國大型鋼鐵製造商已經限制好幾座鋼廠的生產、或較以往提前歲修，以緩和需求疲軟與庫存居高不下的影響。

由於愈來愈多中國房地產買家拒絕為尚未完工的房地產繳交房貸，引發投資人對房地產業財務困境可能蔓延到其他領域的疑慮。

房貸違約可能加劇中國房地產開發商面臨的流動性緊縮，並對尚未完工的建案造成壓力。鑒於拒繳房貸的狀況可能加劇，北京 當局正和主要銀行進行緊急會議。