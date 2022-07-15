英特爾晶片處理器喊漲價

日經新聞報導，英特爾已通知客戶，將於今年稍後提高多數微處理器與周邊晶片 報價，主因成本上升；各種晶片漲幅最少低個位數百分比，最高超過10%及20%，但由於科技產品需求下降，晶片庫存壓力升高，因此漲幅仍在斟酌中。

由於當下PC市況疲軟，英特爾此時喊漲報價，業界高度關注是否能成局，一但英特爾順利漲價，對宏碁 、華碩等品牌廠而言，將面臨庫存升高、成本上揚雙面夾擊。英特爾在上次法說會中就曾提到，將調漲部分產品售價，並與客戶溝通相關議題，主因通膨環境帶來的壓力。據了解，該公司漲價動作不會僅在少數市場實行。

英特爾並未回應漲價傳聞，僅指出，該公司會持續滿足客戶對於產品的需求，在不論是短期或中長期，持續為客戶帶來創新與價值。

日經新聞報導指出，英特爾將於今年秋季提高旗艦晶片售價，包括伺服器與個人電腦（PC）使用的中央處理器，以及WiFi等其他產品使用的晶片。

業界主管表示，英特爾由於生產及原料成本上升，因此表示必須漲價，不同晶片的漲幅各不相同。路透指出，英特爾今年4月就已暗示會漲價。不過，由於全球通膨大幅升高，消費支出展望看淡，使晶片漲幅很難訂定。今年初以來，手機、個人電腦、電視機及電玩器需求已經下降，未售庫存正在累積，三星電子已經通知一些供應商停止供料。英特爾的主要客戶，包括宏碁、華碩等廠商，已經公開警告出貨減少。宏碁董事長陳俊聖13日表示，宏碁已經不缺晶片，「一些晶片供應商主管最近甚至打電話給我，要求多買一些晶片。整個供需情勢已經改變」。

英特爾4月在財報說明會上也警告，晶片需求正在減弱，但當時也暗示將會提高晶片售價。 台積電 則通知客戶，表示2023年開始漲價，漲幅為「個位數」。中國大陸中芯國際也將提高售價，以因應生產成本升高。

晶片原料供應商日本信越化工、勝高、昭和電工等業者，都已通知客戶至少將漲價20%，環球晶圓也確認將提高售價。