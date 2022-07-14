IMF：全球經濟面臨系統性風險

通膨高漲讓消費者卻步，國際貨幣基金（IMF）下修美國今、明兩年經濟成長預測，並上調直到2025年的失業率預測值。（歐新社）

通膨高漲讓消費者卻步，國際貨幣 基金（IMF）下修美國今、明兩年經濟成長預測，並上調直到2025年的失業率預測值。IMF並警告，通膨全面上升，對美國和全球經濟都構成「系統性風險」。

IMF執行委員會12日公布，美國今年GDP預估將成長2.3%，低於上月預測的2.9%。IMF也預料美國今年失業率為3.7%，高於先前預測的3.2%。該組織預料2024年和2025年的失業率都將超過5%。

IMF執行董事表示，美國的「政策優先要務必須是在不導致經濟衰退情況下，迅速緩解通膨壓力。」他們認為，要避免經濟衰退，對美國來說「愈來愈充滿挑戰」，俄羅斯入侵烏克蘭，持續不斷的新冠疫情和供應鏈限制給經濟造成了額外阻力。

IMF認為，聯準會（Fed）的貨幣政策緊縮，應該有助於在2023年第4季將通膨降至1.9%，2022年第4季通膨預料為6.6%。如此將進一步減緩美國經濟成長，但IMF仍預測美國可免於衰退，預估美國明年GDP成長率從6月預估的1.7%再下調至1.0%。IMF經濟學家霍吉在網誌中說，Fed升息和政府支出減少，將使消費者支出成長放緩，「到明年初將放緩至零左右」，從而緩解供應緊張。

根據美國勞工部 13日公布的最新數據，美國6月CPI年增率高達9.1%，不但超出市場預期，也再度刷新40多年新高。為免引發過大震撼，白宮 已先打預防針，白宮發言人尚皮耶12日預告，6月CPI年增率將「非常高」，但也指出高指數已經是「過去式」，因為能源價格已經開始下跌，預計還會再更低。

而上月不計能源和食品的核心通膨率，年增5.9%，雖也超出市場預期，但低於5月的6%，為連續第三個月降溫。