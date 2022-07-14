收藏家回歸 佳士得業績亮眼

佳士得上半年拍賣成交額衝上41億美元。圖為安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮夢露─鼠尾草藍版」，近期以1.95億美元天價落槌。（路透）

倫敦拍賣 行佳士得（Christie's）上半年拍賣成交額衝上41億美元，創2015年來新高，主因各國收藏家在新冠疫情 後重新湧向實體拍賣廳競標，佳士得預期，下半年的業績可望維持強勁。

佳士得12日公布，各國收藏家在春季回歸拍賣會現場，上半年拍賣成交總額較去年同期成長17%，達41億美元，包括藝品拍賣銷售達35億美元及私人洽購約6億美元。

佳士得上半年業績斐然，得益於若干鉅作的拍賣總額特別高，包括Thomas and Doris Amman旗下藝品合計拍出3.25億美元，Anne H. Bass藏品拍出3.63億美元、Hubert de Givenchy藝品賣出1.23億美元。

普普藝術大師安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮夢露─鼠尾草藍版」以1.95億美元天價落槌，為上半年全球拍賣行的最高拍出金額。

奢侈品的拍賣也是亮點，佳士得指出，涵蓋手表、珠寶、手提袋、葡萄酒及運動鞋在內，上半年奢侈品的拍賣成交金額年比躍增18％，達4.13億美元。

佳士得去年秋季重啟實體拍賣會，執行長施俊安（Guillaume Cerutti）表示，買家重返實體拍賣會及線上拍賣的熱度延續，幫助公司避開金融市場面臨的動盪。施俊安指出，佳士得上半年拍出87％的待售拍賣品，表明全球買家能接受幾乎所有藏品，不論拍賣品價格高低，也不限於名作。

整體而言，佳士得上半年有30％新買家，比率與去年同期相近。在這些新買家裡，有34％屬於千禧世代。

展望未來，施俊安看好今年下半年的藝術品拍賣市場，「我們目前認為藝術品拍賣活動暢旺」。但他表示將持務實態度，不能輕忽經濟衰退、俄烏戰爭等全球政經環境帶來的不確定性。

施俊安坦言，市場已出現一些值得關注的徵兆，儘管藝術品未受股票 及加密貨幣資產崩跌拖累，但對潛在衰退的憂慮仍然隱約可見：主宰奢侈品等拍賣活動的亞洲競標者，似乎都已略放慢腳步。佳士得上半年亞洲買家對其全球拍賣成交額的貢獻為22％，低於一年前的39％。