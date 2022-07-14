越南電動車籌資 瑞信、花旗助陣

越南 最大企業集團Vingroup旗下電動車 部門VinFast宣布，已與瑞士信貸和花旗集團簽署40億美元的籌資協議，這些資金將投入在美國北卡羅萊納州生產電動車和電池的計畫上。

Vingroup 13日表示，瑞信和花旗將分別協助VinFast籌資至少20億美元：瑞信新加坡分公司將安排越南以外地區的20億美元股票 銷售，花旗美國辦公室將擔任顧問，協助Vingroup透過債券或股票私募交易籌募另外的20億美元。

Vingroup副總裁暨VinFast執行長黎氏秋水6月表示，正順利朝2024年前開始在美國生產電動車的目標邁進，北卡工廠可能將在9月動工。

日經報導指出，VinFast將成為最新一家計劃把供應鏈遷往美國的亞洲企業，台積電正在亞利桑那州興建晶片廠，南韓現代汽車則計劃在喬治亞州興建電動車工廠。

VinFast今年4月已向美國證管會（SEC）申請首次公開發行股票（IPO），若成功獲准，將成為首家在美國掛牌的越南企業。

美國本土的電動車業者，也正積極推動業務。

總部位於俄亥俄州的電動皮卡新創公司Lordstown Motors拔擢總裁海陶爾（Edward Hightower）擔任執行長，且另外聘請三名高階經理人，分別掌管工程、供應鏈、銷售、服務、行銷等部門，以達成將電動皮卡推向市場，並與鴻海合作開發車輛的目標。

Lordstown的人事變動顯示，該公司已意識到，光是靠生產電動皮卡很難成功，透過增加營運人才，Lordstown把自己定位為專業代工生產商（OEM），以及與鴻海合資的汽車開發團隊。