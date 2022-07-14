Google精簡人事 減緩招聘

Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）表示，面對潛在的經濟衰退，Google 計劃今年內減緩招聘，加入微軟 、特斯拉 、Meta等其他科技大廠精簡人事之列。

彭博新聞報導，皮伽在發給員工的電子郵件中表示，Google在2022和2023年將側重「工程、技術和其他關鍵角色」的招聘。

他在電郵中寫道：「向前邁進，我們需要更富創業精神，更具緊迫感、更有重點、更求精進；在某些情況下，這表示投資重疊的地方應進行整合，並簡化流程。」

截至3月31日，Alphabet擁有近16萬4000名員工，近年來主要是為Google的雲端和硬體等新領域招聘。

多年來，科技業一直在加速招聘。但因疫情趨勢的逆轉，再加上通膨、供應鏈短缺和勞動力短缺，一度炙手可熱的科技業也被迫降溫。

Google決定放慢招聘，反映科技業的最新趨勢；今年5月，社群媒體公司Snap、叫車業者Lyft均表示，將放慢招聘步調。隨後，生鮮雜貨配送平台Instacart宣布，將縮減增聘計畫。

Netflix、特斯拉、推特和微軟也相繼宣布了削減招聘或裁員計畫，Meta Platform同樣表示，鑑於對經濟狀況的疑慮，將縮減招聘規模。

微軟12日表示，正在裁減一些職位，影響到其員工總數的不到1%。微軟的一位發言人說，截至2021年6月，微軟雇用了約18.1萬人。他說，該公司的整體員工數量在未來一年仍將上升。

特斯拉執行長馬斯克日前已表示，將裁減受薪員工人數10%。

特斯拉12日向加州就業發展局遞交60天工人調整和再培訓通知，表示計劃在加州San Mateo裁員229人。彭博上月底報導，特斯拉裁掉的位於加州San Mateo辦公室，該部門的任務是評估與自動輔助駕駛功能有關的客戶車輛數據，並進行所謂的數據標記（data labeling）。