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花旗：油價長線下探50元

編譯陳律安／綜合報導
國際能源署說，全球油市面臨供應短缺和經濟衰退等風險，而油價飆高和經濟情勢惡化已傷害原油需求。（美聯社）
國際能源署說，全球油市面臨供應短缺和經濟衰退等風險，而油價飆高和經濟情勢惡化已傷害原油需求。（美聯社）

國際兩大基準油價12日雙雙跌破每桶100美元大關，因全球經濟放緩和中國大陸疫情反彈，削弱投資人的風險偏好，充分反映出油市前景不明的狀況。

國際能源署（IEA）說，全球油市面臨供應短缺和經濟衰退等風險，而油價飆高和經濟情勢惡化已傷害原油需求。花旗更預估，油價長線可能跌至每桶50美元。

紐約西德州原油上周跌破每桶100美元大關後，倫敦布蘭特原油期貨12日也重挫逾7%，跌到100美元之下，是4月來首見，紐約13日早盤仍在100美元附近震盪。西德州原油12日收盤挫跌7.9%，收95.84美元，13日早盤一樣震盪。

IEA在13日發布的月報中說，油市前景很少如此充滿不確定性，需求前景惡化和衰退疑慮正影響市場信心，油市供給也持續面臨風險。不過目前已開發經濟體的原油需求成長不如預期，且俄國的供給仍保有韌性，卻也降低油市的緊俏程度。

然而，IEA預估，2022年的原油需求預期增加量為每日增長170萬桶，僅下修20萬桶，並預期明年的需求為每日增加210萬桶至1.013億桶，主要受到開發中國家的需求帶動。

此外，花旗認為，油價當前的短線漲勢，不能解讀為長期的超級循環，花旗以為，在產油國不進行干預的情況下，油價長期更可能跌至每桶50美元，而非漲至逾150美元。花旗說，若油價跌至每桶60至70美元，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能出手支撐。

另外，美國財政部長葉倫表示，她上周與中國國務院副總理劉鶴討論了對俄羅斯石油價格設定上限的可能性，尋求北京當局支持這項限制俄國石油收入的計畫。

葉倫13日在東京接受華爾街日報採訪時說，她和劉鶴將繼續研究這項計畫。葉倫說：「他們聽取了我們的意見，準備與我們進一步討論。」

預計葉倫將在本周稍晚於印尼舉行的G20財長會議，與印度財長希塔菈曼會面。

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