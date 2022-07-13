Google比價服務 苦了訂房網

Google 去年在自家平台上免費提供搜尋各家訂房與旅遊平台資訊的服務，讓消費者更方便取得訂房資訊，但此舉卻加重了Booking控股和Expedia旗下訂房網的競爭壓力。

華爾街 日報報導，AB Bernstein分析師 克拉克最近對Google Travel上約7,000筆歐美住房比價紀錄進行分析，結果顯示線上旅遊平台市場變得更加分散。這項報告並顯示，Google Travel在2020年列出的美國飯店比價網站數量平均不到六家，今年超過26家。例如，近期有將近50家網站相互競爭，盼消費者點進他們的網站來入住拉斯維加斯的米高梅大酒店（MGM Grand）。

克拉克表示，結果是價格競爭加劇，Booking.com和Expedia.com可能不是最便宜的選擇。

這對那些大型線上旅遊業者來說是項壞消息，特別是考量到現在將是競爭激烈的夏日旅遊旺季以及消費者手頭也吃緊的情況。

在正常情況下，如果消費者沒有特定的品牌忠誠度，往往會點擊頁面最上方最便宜價格。

AB Bernstein的分析還發現，去年Booking或Expedia旗下訂房網有一半以上的時間擁早鳥價格。