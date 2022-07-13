新興不良公債 恐骨牌式違約

新興市場不良公債，可能引發嚴重的骨牌式違約。（路透）

全球外資總共持有約2,370億美元的新興市場 不良公債，以美元、歐元及日圓債為主，占新興外幣公債總額1.4兆美元的17%，可能引發嚴重的骨牌式違約。

新興市場不良公債，是指殖利率 比同期美債超出10個百分點以上者。

這些公債的金額過去六個月來已增加一倍以上，涵蓋19國；投資人認為，這些公債確有可能違約，而斯里蘭卡 與黎巴嫩等國的公債已經違約。

斯里蘭卡率先停止償還外債，俄羅斯於6月跟進，現在違約焦點轉向薩爾瓦多、迦納、埃及、突尼西亞及巴基斯坦，新興市場債券違約的保費也升到俄烏戰爭以來最高水準。

幾十年來的經驗顯示，若有國家違約，投資人常會拋售經濟情況類似國家的公債，從而引發骨牌效應。情況最糟者常是一些小國。

最近俄烏戰爭帶動能源及糧食價格急漲，加上美國升息及美元勁升，使迦納與埃及等較富裕的高負債國家也承受償債壓力，且壓力可能持續到下半年。

彭博新興美元公債總指數涵蓋的國家中，有25%國家的公債都面臨交易壓力。債市專家指出，疫情期間許多新興經濟體須擴大支出，加上國外利率超低，因此大量發債；現在已開發國家央行緊縮信用，使外資大舉撤離新興市場，發債成本大增，違約風險因而升高。