GAP換執行長 發布獲利預警

美國服飾零售商GAP於11日在宣布撤換執行長的同時，也發布獲利預警。（路透）

美國服飾零售商GAP於11日在宣布撤換執行長的同時，也發布獲利預警，由於銷售持續下滑，預估本季經調整後營業利益率將降至零或陷入負值，銷售也將不如去年同期，拖累股價 12日早盤大跌7.9%。

GAP預測，在7月底止的年度第2季（本季）淨銷售額將下降7%~9%，營業利益則可能因成本上揚與促銷優惠折扣而蒸發。GAP預估本季空運費用和其他通膨成本短暫增加約5,000萬美元，而超優惠的折扣和庫存過剩，將對業績造成壓力。該公司預定在8月25日公布本季財報。

GAP宣布撤換執行長莘葛爾（Sonia Syngal），由執行董事長馬汀（Bob Martin）暫代，這項人事案立即生效；馬汀2002年加入GAP董事會，並在2020年升任執行董事長。

莘葛爾是在2020年3月全球爆發新冠疫情時，出任GAP執行長，但之後GAP好幾季的營收 及獲利卻都不如分析師 預期。GAP股價今年來已累計下跌約50%，跌幅甚於標普500指數同期的19%。

此前，GAP旗下囊括逾半數銷售額、且寄予厚望的品牌Old Navy，去年夏季推出涵蓋各種尺寸的服裝，以瞄準各種身材的消費者族群，結果卻不如預期，導致門市內尺寸過大和過小的服裝太多，但暢銷的中等尺寸服裝反而供應不足，也對銷售和獲利造成負面衝擊。GAP計劃以Old Navy為達成2023年銷售額100億美元目標的主力。

晨星分析師史瓦茲（David Swartz）表示：「Old Navy的策略錯誤，但這個品牌對Gap整體業務太過重要，不容出錯。」Old Navy總裁暨執行長葛林（Nancy Green）已在今年4月離職，8月1日起由曾任沃爾瑪主管的巴貝托（Horacio Barbeito）接任。

不過，這項人事案未必代表GAP的壓力已結束。花旗分析師指出，GAP擴大促銷幅度甚於預期，對GAP和整體服飾業來說顯然是不利跡象，預料下半年仍須提高促銷水準。