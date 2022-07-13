20年首見 歐元兌美元 貶至1：1

歐元12日盤中跌至與美元平價，為近20年來首見。(路透)

全球經濟衰退疑慮加深，資金轉入美元、日圓與債券避險，刺激美元指數12日盤中強升至108.562，續刷新20年高點，對主要貨幣 全面走揚，歐元兌美元一度貶至1比1的平價水準，為20年來首見，亞洲貨幣也貶至多年低點。

強勢美元也對商品行情造成壓力，國際油價重挫逾4%，再度跌破每桶100美元，金價下跌至九個月低點。各國央行持續升息抑制通膨、歐洲面臨俄羅斯中斷供氣威脅、英國政局混亂、美歐新冠疫情升溫、中國大陸仍苦於「消弭」境內新冠疫情，種種發展都使投資人擔心全球經濟與需求前景，引發風險資產賣壓，全球股市12日盤中跌至兩年新低，美股早盤跌約200點，資金湧入美元與債券。

美國10年期公債殖利率 盤中劇降12個基點至2.98%，2年期殖利率跌6個基點至3.06%，殖利率曲線維持「倒掛」，預示美國經濟將陷入衰退。美元指數一度強升0.5%至108.562，再攀抵20年新高，兌主要貨幣更全面勁揚。

歐元貶0.4%至1歐元兌1美元的平價水準，為2002年12月來首見，英鎊重貶0.7%至1.1807美元，為兩年來低點，菲律賓披索貶到17年新低，韓元貶至13年低點，澳幣和紐元都貶到兩年低點。

日圓雖因避險買盤支撐而升值0.5%至136.79日圓，但美國財長葉倫在與日本財相鈴木俊一會談後，未透露干預匯市的意願，分析師認為基本面壓力可能促使日圓貶破138日圓。

美元強升也帶給大宗商品市場壓力，紐約黃金現貨一度跌0.6%至每英兩1,723.32美元，為九個月低點，布蘭特原油9月期貨盤中大跌4%至每桶102.78美元，西德州中級原油重挫4.3%至每桶99.58美元，過去一周來第二度跌破100美元。

倫敦銅期貨一度跌1.5%至每噸7,472美元，為2020年11月來最低，高盛 更大幅調降未來三個月的銅價預測至每噸6,700美元。倫敦鋁價跌至14個月低點，新加坡鐵礦砂期貨也跌到七個月新低。

近來市場體認到各央行須快速升息對抗通膨，又擔憂貨幣政策過緊導致全球經濟減弱。兩項題材都使投資人更看漲美元，尤其看衰歐元，因為歐洲經濟衰退的風險更高。高盛認為，如果歐洲成長預期轉變為「嚴重走下坡」的情境，歐元可能再貶5%。