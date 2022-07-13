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蘋果研發自駕車…跌跌撞撞

編譯黃淑玲／綜合報導

美國科技媒體「The Information」深入細數蘋果過去八年來開發汽車的跌跌撞撞路程，包括前設計總監艾夫的參與、軟體工程資深副總裁費德納吉的懷疑態度等，迄今仍面臨艱鉅挑戰。報導也揭露「Apple Car」的外觀細節：四個座位能向內相對，車頂採用類似福斯金龜車的弧形設計，設計團隊也在實驗行李廂的升降功能等。

報導指出，這項代號為「Project Titan」的專案推出後，費德納吉是知名的懷疑者，他雖未直接涉入Apple Car的開發，卻常私下向蘋果其他主管表達他的疑慮，而且因為Apple Car的開發遭遇諸多挫敗，常成為其他部門的茶餘飯後話題。

艾夫在2019年辭去設計總監後，仍然以顧問身分參與，也顯然建議該團隊應該傾向凸顯這款車的設計獨特性，而非隱藏感應器。

報導指出，執行長庫克只從遠端監督，「很少」造訪Apple Car團隊的辦公室，一些員工認為庫克的遠端領導不利這項專案，因為缺乏可主導大局的決策者。

根據報導，Apple Car在上路測試時，若遇到意外情況常碰到問題，例如先前測試時，一名慢跑者行經車前，但系統卻未停下車，僅微調行進方向，得要車上駕駛踩煞車才能避免撞到人。這篇報導也揭露的實體外觀細節，包括四個座位能向內相對、供乘客面對面交談；車頂採用類似福斯金龜車的弧形設計，設計團隊也在實驗行李廂的升降功能，也曾討論可調整角度的椅背後大螢幕。「The Information」指出，蘋果希望能取得美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的豁免，推出一款沒有方向盤和煞車踏板的汽車，蘋果還曾研究過允許車內乘客平躺睡覺的可能。

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