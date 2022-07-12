蘋果攻運動市場 擬推Pro版手表

彭博資訊追蹤蘋果 公司訊息的記者葛曼（Mark Gurman）在他的「Power On」通訊指出，蘋果今年秋季可望推出「Pro」版本的 Apple Watch" rel="154292">Apple Watch ，搶攻Garmin的運動手表市場，但和三星電子在智慧手表市場較勁的意味更濃。

葛曼說，這款被外界形容為走粗曠風的Apple Watch，將正名「Apple Watch Pro」，就像蘋果其他產品線有Pro版本一樣。他寫道：「這款智慧手表將專為吸引極限運動員，和原本可能為重訓而購買高階 Garmin運動手表的消費者。」

此前彭博資訊報導，蘋果正開發新款Apple Watch，不僅螢幕變大，表殼也更堅固 ，適合從事極限運動和活動力強的使用者。

葛曼認為，蘋果在推出Apple Watch Pro的同時，也可能讓Apple Watch Edition退出產品線。

Apple Watch Pro不僅螢幕更大，電池續航力也更長，內載S8晶片與體溫感測器，售價可能為900美元起。葛曼認為，Pro螢幕大，材質更高檔，因此售價較高，他估計Apple Watch Pro機殼約在4.6公分到4.7公分，比Apple Watch 7系列多出7%空間。葛曼說，蘋果推出高階款式 Apple Watch的時機也相當重要。他認為，三星電子才是蘋果在智慧手表的勁敵，而三星電子正打算下個月推出 Galaxy Watch Pro 5。