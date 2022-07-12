獲金援 意法攜手格芯 蓋半導體廠

晶片 製造大廠意法半導體（STMicroelectronics）和格芯（GlobalFoundries）11日宣布計畫在法國興建一座半導體工廠，並將獲得來自該國政府的金援，支持歐盟 的提振當地晶片產能計畫。

兩公司發表聲明說，這座新廠將接鄰意法現有的Crolles廠，目標是在2026年以前達到產能滿載，年產量可達到62萬片18奈米晶圓，而這些晶片將用於車輛、物聯網和行動應用。該廠也將創造約1000個就業機會，並將有助意法達成年收逾200億美元的目標。

意法執行長謝利（Jean-Marc Chery）表示：「我們將具備更多產能支援我們的歐洲和全球客戶進行數位化和減碳轉型。」

意法和格芯並未透露對這座鄰近義大利和瑞士邊境新廠的投資 金額，以及法國政府將提供的資金額度，但據消息人士表示，總投資金額將約為57億美元。

法國總統馬克宏辦公室表示，總統將巡視該工廠廠址，且這項投資的總金額將不只57億，但未點明是哪種貨幣。

馬克宏正準備在本周的「Choose France」峰會上宣布來自全球主要企業的67億歐元（68億美元）投資。

為切斷對亞洲供應商的依賴和緩解全球晶片短缺，美國和歐盟正透過提供數十億美元的政府補助，推動興建在地晶片廠。

歐盟執委會今年稍早已在「歐洲晶片法案」（European Chips Act）中放寬對創新半導體廠的籌資規定，並正尋求在2030年將全球市占率提高至20%；該法案將補助歐洲的半導體生產430億歐元（438億美元）。