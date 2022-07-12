黃小玉供應吃緊 行情再度翻揚

國際玉米、黃豆及小麥等穀物行情11日盤中再度走強，主因為氣象預測顯示，美國及歐洲部分地區的穀物種植帶7月中的氣候乾旱、炎熱，加劇交易商對供給展望的憂慮，同時國際需求又再度轉強。

美國政府氣象預報，7月中整個中西部穀物產區降雨有限，且氣溫高於正常水準，而目前正是玉米生長的重要階段，因此氣候不佳可能影響產量。歐洲方面，西班牙今年的第二波熱浪預料將向法國蔓延，尤其是西南部的玉米帶。

芝加哥 玉米12月期貨價格11日一度大漲5.6%至美英斗6.5850美元，為近一年來最大漲幅，且是連續第四個交易日上漲；之後漲幅縮小到2.8%，報每英斗6.4075美元。巴黎玉米期貨價11日也一度上漲4%，而且上周已經大漲近10%。

黃豆及小麥也進一步上漲，主因氣候不利穀物生長，加上國際需求再度轉強，使行情脫離上周的低點。芝加哥小麥9月期貨一度大漲5.5%，成為每英斗9.4025美元，是四個月來最大單日漲幅。

芝加哥11月黃豆期貨一度上漲3%，之後漲幅收斂為1.1%，報每英斗14.1200美元。

此外，由於歐洲穀物一向高度依賴烏克蘭 ，而烏克蘭出口港目前仍遭俄軍封鎖，因此歐洲一旦產量減少，可能造成區內穀物供給益發吃緊。

市場謠傳中國玉米與小麥進口增加採購，加上其他進口國買進小麥，也支撐穀物行情。不過美國農業部上周五指出，中國進口商取消約46.5萬公噸的美國黃豆買單。

交易商指出，小麥的投資 性賣壓可能已經出盡，埃及、約旦等消費國上周開始趁低買進。