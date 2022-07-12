我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

國際海運合約價 調降20%

國際中心／綜合報導
需求減弱與美國經濟趨緩，正拖累運價回落。（歐新社）
需求減弱與美國經濟趨緩，正拖累運價回落。（歐新社）

新冠疫情爆發後，運能緊俏帶動海運合約價格高漲，但如今在需求減弱與美國經濟趨緩拖累運價回落之際，許多船運業者都正在重新協商合約，或直接到現貨市場以更低的價格運貨。一家美國大型進口商透露，已調降合約價多達20%，且預估還會再降。

華爾街日報報導，一些原先在疫情期間簽訂高運價合約的企業，正在重新議約，或直接到現貨市場尋找艙位，以利用運費下跌的好處。這也顯示，至少海運業對通膨的助漲效應正在消退，但海運業者也說，目前支付的價格仍是疫前的好幾倍。

海運專家表示，各航線運費下跌的原因各異，共通點是需求走軟。現貨市場運費下跌後，也連帶拉低長約價格。不過，美國進口的貨櫃量依然強勁，東岸港口的塞港問題正持續加劇。

一家美國大型進口商的主管說，最近已調降幾個月前簽署的海運合約價格15%~20%，預估今年之後會再進一步調降，「事態正朝有利進口商的趨勢發展」。

舊金山攬貨業者Flexport海運貿易管理部門主管史特朗（Nathan Strang）指出，正有更多船運業者捨棄合約運價，改用較低的現貨價。

挪威運輸數據與採購業者Xeneta的數據顯示，從中國大陸運到美國西岸的長約運價從2021年6月到2022年6月暴漲近兩倍至每個貨櫃7,981美元。

同時，現貨運價從今年3月開始下跌，6月已跌至低於長約價的水準。

Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）說，海運業者願意支付略高於現貨價的合約價，換取穩定的艙位供應，但也正試著不會為此多付太多錢。

DAT解決方案公司首席科學家卡普萊斯（Chris Caplice）預期，隨著現貨價格下跌，合約價今年也將下滑，但除非柴油價格也下跌，否則船運業者難以受惠。

不過，船運專家也指出，目前的運費仍高於疫前水準；Freightos數據顯示，6日從中國大陸運輸一個貨櫃到美國西岸的價格，仍比2019年同期高出三倍多。

海運運費價格下跌，適逢美國需求出現好壞參半的訊號。美國商務部的數據顯示，5月消費品進口額減少約15億美元，因為美國減少採購加劇和電視等大宗品項。全美零售聯盟（NRF）8日公布的報告也預期，8~11月的進口量將比去年同期下滑。

疫情 華爾街 油價

上一則

Gap宣布撤換執行長 預警Q2獲利下滑 盤後一度跌4%

下一則

黃小玉供應吃緊 行情再度翻揚

延伸閱讀

白宮預期美國6月CPI會很高 但強調已是「過去式」

白宮預期美國6月CPI會很高 但強調已是「過去式」
Fed波斯提克支持再升息三碼：有信心美國經濟承受得了

Fed波斯提克支持再升息三碼：有信心美國經濟承受得了
Omicron再進化 第二代變種BA.2.75在多國現蹤 引發擔憂

Omicron再進化 第二代變種BA.2.75在多國現蹤 引發擔憂
嘴上說不要身體很誠實？傳美祕密收購主動入侵手機技術

嘴上說不要身體很誠實？傳美祕密收購主動入侵手機技術

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

2022-07-05 23:30
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

詭異...Fed升息方興未艾 市場卻押明年就會降息

2022-07-06 10:24
印度消費者保護局禁止飯店和餐廳向顧客收取服務費。（路透）

認定「服務費」不合理 這國家禁止飯店、餐廳收取

2022-07-05 05:44
歐元區經濟陷入衰退。(路透)

幾乎1：1 歐元兌美元再創2002年底以來新低

2022-07-11 14:48

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」