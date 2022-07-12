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亞馬遜會員日 業績強心針

編譯林奇賢／綜合報導

在消費者削減非必要支出之際，電商巨擘亞馬遜對12-13日登場的年度促銷活動Prime Day寄以厚望，盼能提振其日益趨緩的銷售成長。

英國金融時報（FT）報導，對亞馬遜和廣大的美國零售市場而言，Prime Day是一個關鍵時刻，因為投資人將透過這場銷售活動來評估通膨、利率上升對消費支出的衝擊，以及供應鏈問題未解的影響。

對上任剛滿一年的亞馬遜執行長傑西來說，今年Prime Day活動的時機也至關重要，因為亞馬遜現在正面臨許多重大挑戰，例如該公司今年第1季整體營收成長率放緩至20年來最低，網路商店銷售更比一年前減少3.4%。亞馬遜股價自今年初來跌逾30%，部分原因是營運成本增加，該公司也坦承在疫情期間過度擴張。多名高階主管相繼離職，其中最知名的是亞馬遜物流推手克拉克。Prime Day讓亞馬遜有機會將這些陰霾一掃而空。亞馬遜也希望藉此吸引客戶加入Prime會員。

研究機構Insider Intelligence估計，亞馬遜今年Prime Day全球銷售料將突破125億美元，雖比去年增加17%，但遠低於2018、2019年皆為60%以上的增幅。而且，今年Prime Day銷售額之所以成長，很大程度上得歸功於亞馬遜舉辦這場活動的時間比去年晚一點，可以分到一些返校採購的支出。此外，市調公司Tinuiti訪調1,000名Prime會員的結果顯示，63%受訪者表示商品變貴，降低他們在今年Prime Day消費的意願。Insider Intelligence 6月在報告中表示，疫情期間電商蓬勃發展的市況將畫下句點。

亞馬遜 疫情 電商

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