晶片業榮景 陷破滅危機

英國經濟學人雜誌報導,全球晶片 製造業在極速繁榮後,景氣正面臨急劇下墜的風險,原因包括產能快速擴張、需求反轉下降,以及多國政府大力干預等。同時,華爾街日報與日經新聞也都警告,在需求減弱之際,晶片供應面臨過剩隱憂。

經濟學人以"After a turbocharged boom, are chipmakers in for a supersized bust?(經歷渦輪式榮景後,晶片製造商要陷入超大型的破滅了嗎?)"為題,發表報導指出,2021年從智慧手機、汽車到飛彈,各種產品都因為半導體供給短缺而使生產備受干擾。

科技市調機構IDC指出,去年全球晶片業營收總額增加25%、達5800億美元。晶片業者股價也大漲,台積電 市值一度居全球第十大。

全球各大晶片廠加速擴大投資。台積電、英特爾、三星 去年共投資920億美元,比2019年激增73%,並保證未來兩年將再投資約2100億美元。但現在看來,各類晶片需求都搖搖欲墜。三星7月表示,今年第3季營業獲利將停頓,且據報導三星正考慮降低下半年記憶晶片售價。市調機構集邦科技預測,未來三個月記憶晶片價格將降價10%。

經濟學人指出,供給面的利空之一,是現有晶圓廠去年擴大產能,新產能預料2022年底投產,屆時將出現生產過剩。其次是業者增設新廠,2020及2021年全球共有34座新晶圓廠動工,預定2022年至2024年還有58座新廠動工,將使全球晶片產能增加約40%。光是英特爾就有六座,三星及台積電亦然,這些新廠預料將在2025年投產。

反觀需求面,晶片饑渴減退的速度顯然已比預期快得多。個人電腦與手機兩大晶片用戶,本身的需求已經降溫。如果全球經濟陷入衰退,個人電腦與手機銷量將更大幅減少,晶片需求自然劇減。大陸伺服器訂單已經下降,全球車廠也因晶片庫存激增而減少新單。

政治因素也可能加重晶片價格下跌壓力。歐美政府都力主業者在國內擴廠。美國「晶片法案」將在未來五年將對晶片廠及研發作業補貼520億美元,歐盟準備在2030年前對業者補助430億歐元;印度、日本與南韓也有類似計畫。

美國實施貿易管制,台積電與英特爾已經流失掉中國的客戶。高通也強調,中國的客戶正在研發自己的晶片,或轉向國內供應商採購。

華爾街日報與日經新聞也都已發出類似警示訊息。華爾街日報指出,分析師對晶片商銷售前景已更為悲觀,美國銀行便認為半導體景氣循環可能正走到下行期。