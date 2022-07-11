歐元兌美元貶值逼近平價 美元指數漲抵20年來最高

歐元兌美元周一下跌至20年谷底且逼近平價。路透

歐元兌美元周一下跌至20年谷底且逼近平價，市場擔心能源危機會使歐元區陷入衰退，美元則因預期聯準會（Fed）會比其他央行更快且更大幅度升息而走升。

紐約時間下午5:00，歐元兌美元下跌1.4%至1.0040美元，為2002年12月以來最弱。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲到108.021，為2002年10月以來最高。

日圓兌美元貶值近1%至137.33。

上周公布的美國就業數據比預期強，刺激市場對Fed升息的預期心理，也拉抬避險需求。如果將在周三發布的美國通膨報告表現強勁，急進升息的可能性或將進一步上升。

Fed預料會在7月26-27日的會議上將利率 提高75個基點。聯邦基金利率期貨交易員對其指標利率的定價是，到明年3月將從現在的1.58%上升到3.50%。

歐元疲軟，則反映對俄羅斯 的歐洲天然氣 供應和經濟放緩的疑慮。

高盛分析師Michael Cahill和Isabella Rosenberg表示，如果歐洲成長預期轉變為「嚴重走下坡」的情境，即俄羅斯天然氣供應完全中斷，相關的生產停止，歐元兌美元可能再跌5%。

北溪一號是俄羅斯向德國輸送天然氣的最大管道，周一開始進行歲修，預計天然氣輸送停止10天，但政府、市場和公司都擔心關停時間可能會因烏克蘭戰爭而延長。