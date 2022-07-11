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需求下滑拖累海運合約價格下跌 今年續看跌

編譯簡國帆／綜合外電
需求減弱與美國經濟趨緩，正拖累運價回落。歐新社
需求減弱與美國經濟趨緩，正拖累運價回落。歐新社

在新冠疫情剛爆發之初，運能緊俏帶動海運合約價格高漲，但在如今需求減弱與美國經濟趨緩拖累運價回落之際，許多船運業者都正在重新協商合約，或直接到現貨市場以更低的價格運貨。

華爾街日報報導，一些原先在疫情期間簽訂高運價合約的企業，正在重新議約，或直接到現貨市場尋找艙位，以利用運費下跌的好處。這也顯示，至少海運業對通膨的助漲效應正在消退，但海運業者也說，目前支付的價格仍是疫前的好幾倍，

海運專家表示，各航線運費下跌的原因各異，共通點是需求走軟。現貨市場運費下跌後，也連帶拉低長約價格。

一家美國大型進口商的主管說，最近已調降幾個月前簽署的海運合約價格15%~20%，預估今年之後會再進一步調降，「事態正朝有利進口商的趨勢發展」。

舊金山攬貨業者Flexport海運貿易管理部門主管Nathan Strang指出，正有更多船運業者捨棄合約運價，改用較低的現貨價。

挪威運輸數據與採購業者Xeneta的數據顯示，從中國運到美國西岸的長約運價從2021年6月到2022年6月暴漲近兩倍至每個貨櫃7,981美元。同時，現貨運價從今年3月開始下跌，6月已跌至低於長約價的水準。

Xeneta首席分析師Peter Sand說，海運業者願意支付略高於現貨價的合約價，換取穩定的艙位供應，但也正試著不會為此多付太多錢。

DAT Solutions首席科學家Chris Caplice預期，隨著現貨價格下跌，合約價今年也將下滑，但除非柴油價格也下跌，否則船運業者難以受惠。船運專家也注意到，目前的運費仍高於疫前水準；Freightos數據顯示，6日從中國大陸運輸一個貨櫃到美國西岸的價格，仍比2019年同期高出三倍多。

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