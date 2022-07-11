我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

治安差 離職多 增額少 紐約市警力將嚴重不足

紐約市安裝首個公共5G熱點站 計畫未來5年2000個

斯里蘭卡是如何逐漸走入危機的？

編譯易起宇／綜合外電
斯里蘭卡示威民眾湧入總統拉賈帕克薩官邸。 美聯社
斯里蘭卡示威民眾湧入總統拉賈帕克薩官邸。 美聯社

斯里蘭卡的經濟危機終於讓總統拉賈帕克薩政府垮台了。

在經過一天的抗議活動，雖然拉賈帕克薩並未直接發表評論，但該國的國會議長9日說，總統向排山倒海的民間壓力低頭，打算在13日下台。示威者不僅衝進了總統官邸，也對總理在首都可倫坡的住家放火。

斯國的反政府示威者不滿停電、基本物資短缺和物價飆漲，一直要求拉賈帕克薩下台，但這名退役軍官這幾個月來一直抗拒要求，並動用緊急權力試圖掌控局面。

這個人口2,200萬的島國正在與國際貨幣基金（IMF）商談紓困和主權債務重組計畫，但這兩項計畫都有可能因此被打亂。究竟事情是如何走到這一步的？

路透報導，連續幾屆政府的經濟管理失當，削弱了斯國的政府財政，使政府超支，可交易商品及服務的產出都不足。拉賈帕克薩政府2019年上任後頒布的大幅減稅政策更是讓狀況雪上加霜，更別提幾個月後來襲的新冠疫情衝擊。

新冠疫情使斯國喪失大部分的收入基礎，尤其是利潤豐厚的觀光業。同時，海外工作者匯回國內的款項也減少，並因為匯率的應變能力不佳而進一步遭受匯兌損失。

信評機構擔心斯國政府財政無法償還巨額外債，從2020年起紛紛下調該國信評，最終導致該國被排除在國際金融市場外。為維持經濟周轉，斯國政府嚴重仰賴外匯存底，兩年內就已花掉逾70%的外匯存底。

這場危機讓曾被視為開發中經濟體典範的斯國陷入癱瘓。燃料短缺導致了加油站大排長龍和時常停電，醫院也缺少藥品。該國央行已說，失控的通膨率6月達到54.6%，並可能繼續飆漲至70%。

儘管經濟環境迅速惡化，拉賈帕克薩政府卻未在第一時間就和IMF談判。反對派領袖和金融專家幾個月來一直敦促政府採取行動，但政府卻按兵不動，只期盼旅遊業回溫、匯回款項增加。

但政府後來還是意識到正在醞釀的危機規模，並向印度和中國大陸等國尋求幫助；該國地處重要戰略位置，一直是中印這兩大地區超級大國爭取發揮影響力之地。

印度已提供斯國數十億美元貸款，以助支付重要物資採購。新德里當局表示，今年提供斯國的援助已超過35億美元；大陸則鮮少公開干預，但已表示將支持斯國重組債務。

拉賈帕克薩今年年初曾向大陸請求重組積欠的約35億美元債務，大陸也曾在去年底提供斯國15億美元的人民幣互換。

不過，斯國政府最後還是與IMF展開了談判。

拉賈帕克薩將成為斯國獨立以來第一位因為街頭抗議而被趕下台的現任總統，這個決定可能增加該國的政治和經濟不確定性。

斯國憲法規定，若總統辭職，總理將接任該職務，但現任總理維克拉瑪辛哈（Ranil Wickremesinghe）已表示也將會下台。

憲法專家烏揚戈達表示，國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）可能暫代職務，直到國會選出新總統來完成拉賈帕克薩2024年為止的剩餘任期。

重組 疫情 印度

上一則

中股IPO熱 上半年169家掛牌 科創板吸金額首度超越上交所主板

下一則

摩根士丹利：美元飆升可能致使美股漲勢消退

延伸閱讀

斯里蘭卡破產 中國這次為何見死不救？

斯里蘭卡破產 中國這次為何見死不救？
聯合報社論／崩落前夕 一切看起來無比堅固

聯合報社論／崩落前夕 一切看起來無比堅固

大停電下的異度空間

大停電下的異度空間
斯里蘭卡總統辭職 反對黨組新政府

斯里蘭卡總統辭職 反對黨組新政府

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

2022-07-05 23:30
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

詭異...Fed升息方興未艾 市場卻押明年就會降息

2022-07-06 10:24
印度消費者保護局禁止飯店和餐廳向顧客收取服務費。（路透）

認定「服務費」不合理 這國家禁止飯店、餐廳收取

2022-07-05 05:44
從英特爾到輝達（Nvidia）等晶片業者都警告說，在歷經過去兩年需求激增後，未來數月將面臨較艱困的時期。(路透)

半導體榮景失去動力了 從英特爾到Nvidia紛紛示警

2022-07-04 21:05

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
ZARA集團3品牌 全線退出中國市場

ZARA集團3品牌 全線退出中國市場
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃