斯里蘭卡是如何逐漸走入危機的？

斯里蘭卡示威民眾湧入總統拉賈帕克薩官邸。 美聯社

斯里蘭卡的經濟危機終於讓總統拉賈帕克薩政府垮台了。

在經過一天的抗議活動，雖然拉賈帕克薩並未直接發表評論，但該國的國會議長9日說，總統向排山倒海的民間壓力低頭，打算在13日下台。示威者不僅衝進了總統官邸，也對總理在首都可倫坡的住家放火。

斯國的反政府示威者不滿停電、基本物資短缺和物價飆漲，一直要求拉賈帕克薩下台，但這名退役軍官這幾個月來一直抗拒要求，並動用緊急權力試圖掌控局面。

這個人口2,200萬的島國正在與國際貨幣基金（IMF）商談紓困和主權債務重組 計畫，但這兩項計畫都有可能因此被打亂。究竟事情是如何走到這一步的？

路透報導，連續幾屆政府的經濟管理失當，削弱了斯國的政府財政，使政府超支，可交易商品及服務的產出都不足。拉賈帕克薩政府2019年上任後頒布的大幅減稅政策更是讓狀況雪上加霜，更別提幾個月後來襲的新冠疫情 衝擊。

新冠疫情使斯國喪失大部分的收入基礎，尤其是利潤豐厚的觀光業。同時，海外工作者匯回國內的款項也減少，並因為匯率的應變能力不佳而進一步遭受匯兌損失。

信評機構擔心斯國政府財政無法償還巨額外債，從2020年起紛紛下調該國信評，最終導致該國被排除在國際金融市場外。為維持經濟周轉，斯國政府嚴重仰賴外匯存底，兩年內就已花掉逾70%的外匯存底。

這場危機讓曾被視為開發中經濟體典範的斯國陷入癱瘓。燃料短缺導致了加油站大排長龍和時常停電，醫院也缺少藥品。該國央行已說，失控的通膨率6月達到54.6%，並可能繼續飆漲至70%。

儘管經濟環境迅速惡化，拉賈帕克薩政府卻未在第一時間就和IMF談判。反對派領袖和金融專家幾個月來一直敦促政府採取行動，但政府卻按兵不動，只期盼旅遊業回溫、匯回款項增加。

但政府後來還是意識到正在醞釀的危機規模，並向印度 和中國大陸等國尋求幫助；該國地處重要戰略位置，一直是中印這兩大地區超級大國爭取發揮影響力之地。

印度已提供斯國數十億美元貸款，以助支付重要物資採購。新德里當局表示，今年提供斯國的援助已超過35億美元；大陸則鮮少公開干預，但已表示將支持斯國重組債務。

拉賈帕克薩今年年初曾向大陸請求重組積欠的約35億美元債務，大陸也曾在去年底提供斯國15億美元的人民幣互換。

不過，斯國政府最後還是與IMF展開了談判。

拉賈帕克薩將成為斯國獨立以來第一位因為街頭抗議而被趕下台的現任總統，這個決定可能增加該國的政治和經濟不確定性。

斯國憲法規定，若總統辭職，總理將接任該職務，但現任總理維克拉瑪辛哈（Ranil Wickremesinghe）已表示也將會下台。

憲法專家烏揚戈達表示，國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）可能暫代職務，直到國會選出新總統來完成拉賈帕克薩2024年為止的剩餘任期。