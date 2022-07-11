英特爾CEO將訪台積 商討3奈米生產

科技媒體WCCFTech報導，英特爾公司執行長基辛格8月將第三度赴台，與台積電 高層會面，商討修改3奈米生產計畫，因為其第14代處理器Meteor Lake原預計明年上半年推出，現在可能被迫延後到明年底。

合約規定，台積電3奈米製程將用來為英特爾製造繪圖晶片 ，而這是英特爾第14代Meteor Lake CPU採用的其中一個晶片。

英特爾第14代Meteor Lake原訂2022年底進入量產，並於2023年上半年推出，如今傳出已延後到2023年底。既然這種Meteor Lake的繪圖晶片塊已外包給台積電生產，英特爾若當真延後日程，勢必打亂台積電的3奈米生產計畫。

WCCFTech報導，英特爾內部已開始「緊急修正」未來一年平台藍圖以及「自家製程產能計畫」。在此情況下，外界普遍傳聞，基辛格8月將三度訪台。據英特爾與台積電簽定的外包合約，台積電將遵照進度生產3奈米繪圖晶片。若英特爾自家Intel 4運算晶片因「市場狀況」和製程技術問題而無法如期生產，那麼英特爾希望台積電也能延後生產，因此造成的損失將由英特爾完全承擔。