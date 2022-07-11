我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

英特爾CEO將訪台積 商討3奈米生產

財經新聞組／綜合報導

科技媒體WCCFTech報導，英特爾公司執行長基辛格8月將第三度赴台，與台積電高層會面，商討修改3奈米生產計畫，因為其第14代處理器Meteor Lake原預計明年上半年推出，現在可能被迫延後到明年底。

合約規定，台積電3奈米製程將用來為英特爾製造繪圖晶片，而這是英特爾第14代Meteor Lake CPU採用的其中一個晶片。

英特爾第14代Meteor Lake原訂2022年底進入量產，並於2023年上半年推出，如今傳出已延後到2023年底。既然這種Meteor Lake的繪圖晶片塊已外包給台積電生產，英特爾若當真延後日程，勢必打亂台積電的3奈米生產計畫。

WCCFTech報導，英特爾內部已開始「緊急修正」未來一年平台藍圖以及「自家製程產能計畫」。在此情況下，外界普遍傳聞，基辛格8月將三度訪台。據英特爾與台積電簽定的外包合約，台積電將遵照進度生產3奈米繪圖晶片。若英特爾自家Intel 4運算晶片因「市場狀況」和製程技術問題而無法如期生產，那麼英特爾希望台積電也能延後生產，因此造成的損失將由英特爾完全承擔。

台積電 晶片

上一則

羅訴韋德翻案 線上墮胎暴紅

下一則

iPhone 14將調價 恐比13貴100元

延伸閱讀

大仁說財經／俄限惰氣出口 晶片商頭大

大仁說財經／俄限惰氣出口 晶片商頭大
半導體走軟 英特爾Nvidia示警

半導體走軟 英特爾Nvidia示警
半導體榮景失去動力了 從英特爾到Nvidia紛紛示警

半導體榮景失去動力了 從英特爾到Nvidia紛紛示警
台積電首季營收 將超車英特爾 差距僅1億美元

台積電首季營收 將超車英特爾 差距僅1億美元

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲。圖為他6月8日出席時代雜誌活動。(歐新社)

「沒下跌風險」 比爾蓋茲、巴菲特都愛買「農地」

2022-07-05 23:30
馬斯克決定中止收購推特，重挫推特股價與員工士氣，推特股價8日的延遲交易股價下跌近6%。(路透)

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

2022-07-09 22:11
利率下降可能提振了以成長為導向的科技股，幫助那指跑贏大盤。Getty Images

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

2022-07-05 16:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

詭異...Fed升息方興未艾 市場卻押明年就會降息

2022-07-06 10:24
印度消費者保護局禁止飯店和餐廳向顧客收取服務費。（路透）

認定「服務費」不合理 這國家禁止飯店、餐廳收取

2022-07-05 05:44
從英特爾到輝達（Nvidia）等晶片業者都警告說，在歷經過去兩年需求激增後，未來數月將面臨較艱困的時期。(路透)

半導體榮景失去動力了 從英特爾到Nvidia紛紛示警

2022-07-04 21:05

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃