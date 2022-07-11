稻米減產 威脅亞洲糧食安全

越南是稻米生產大國，但高運費和生產成本造成不小壓力。(路透資料照片)

肥料成本上漲，正威脅亞洲部分地區的稻米生產，在此同時稻米需求又增強，可能危及糧食安全、也不利各國遏制通膨的努力。

開泰銀行（Kasikornbank）的研究部門表示，由於化學肥料價格上漲，在需求上升之際，減少施肥將降低產量，全球第二大稻米出口國泰國的產量可能下滑。

此外，全球最大的水稻種植國中國警告，今年作物病蟲害的發生率較高，一些省份報告受影響面積增近10%；另一稻米生產大國越南 說，儘管上半年出口增加，但高昂運費和生產成本是挑戰；印度 的產量則取決於雨季的降雨是否正常。

全球第二大稻米進口國菲律賓也預期今年稻米收成將會減少，可能會增加海外採購的需求。

亞洲種植也食用世界上大部分的稻米，因此稻米的供應對該地區的政治和經濟穩定至關重要。相較於俄羅斯入侵烏克蘭 、帶動小麥和玉米價格飆升，稻米價格一直維持低迷，但不能保證會繼續如此。2008年時，由於供應恐慌，稻米價格一度飆升至每噸1000美元以上，是現在價位的兩倍多。

稻米價格很大程度上取決於印度，因為印度出口的稻米約占全球40%。研究機構The Rice Trader副總裁蘇布拉馬尼安說：「全球供應面臨風險，但目前印度仍大量供應，正在抑制價格。」

印度已經以糧食安全受威脅為由限制小麥出口，外界擔心接下來會限制稻米出口。印度稻米的供應前景取決於本季的雨季降雨和收成，而至目前為止，雨季降雨還算正常。