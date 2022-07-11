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三星暫停拉貨手機鏈 延長

財經新聞組／綜合報導
三星供應鏈近期陸續收到三星通知，原訂暫停拉貨至7月底的時程延後到至少8月底，部分品項年底前都不會再進料，再次為電子業拋下震撼彈。（路透資料照片）
三星供應鏈近期陸續收到三星通知，原訂暫停拉貨至7月底的時程延後到至少8月底，部分品項年底前都不會再進料，再次為電子業拋下震撼彈。（路透資料照片）

三星庫存去化不如預期，供應鏈近期陸續收到三星通知，原訂暫停拉貨至7月底的時程延後到至少8月底，部分品項年底前都不會再進料，三星供應鏈拉警報。

三星延長暫停拉貨時間，意味整體庫存水位偏高與先前重複下單狀況比預期更嚴重，以通膨影響中階手機銷量尤甚，因此這次主要針對手機相關協力廠延後啟動拉貨。業者不諱言，「三星延長暫停拉貨時間比砍單還糟糕」，畢竟砍單只是訂單量縮水，暫停拉貨則是訂單等於零。

三星是全球智慧手機與電視兩大消費性電子產品霸主。供應鏈透露，單以手機來看，通路商和供應商手上的成品和半成品庫存，幾乎可以賣到明年首季，換言之，今年底前三星都可以不向供應鏈拉貨，「關起門來去化庫存」為其首要工作。

業界原本認為，三星若在第3季傳統旺季僅7月暫停拉貨，供應鏈還能透過「塞貨至通路商或其他渠道」等方式應變，一旦延長暫停拉貨至8月底甚至年底，零組件恐沒地方可塞，「災情會很嚴重」，「下半年傳統旺季恐報銷」。

供應鏈透露，通膨導致一般民眾買氣縮手，重創中階手機銷售，是導致三星延長暫停拉貨的導火線。三星手機零組件多採用自家零組件，但仍仰賴聯發科、雙鴻、大立光等台廠供應手機晶片、散熱模組、鏡頭等品項。

韓媒先前點名，三星今年推出的64款智慧手機與平板中，有14款將採用聯發科晶片，市場推估，主要用在三星的A系列與M系列中階款，也就是當下受創最嚴重的機種，加上中國手機品牌砍單傳言不斷，不利聯發科下半年出貨。

針對客戶訂單與市況是否有所變化，聯發科回應，不評論單一客戶情形，公司全年成長目標目前沒有改變，後續將召開法說會，屆時會有較詳細的說明。

三星智慧手機鏡頭採用大立光產品，儘管大立光6月營收露曙光，不過從單月出貨結構中，高階2000萬畫素出貨占比跌破一成大關，為一年多來低點，恐不利產品組合，影響毛利率表現。有鏡頭相關廠商私下透露，三星告知部分品項甚至到年底都不會進料。

大立光將在14日舉行法說會，隨著三星通知延長暫停拉貨時間，法人關注下半年傳統旺季出貨。

雙鴻不評論單一客戶訂單動向，董事長林育申坦言，今年消費性筆電以及手機散熱業務受到大環境因素影響，確實較往年增加挑戰。

三星指紋辨識IC供應商神盾則說，尊重客戶的庫存調整動作。從神盾今年的營運表現來看，確實遇到逆風，上半年營收16.5億元，年減近一成。

三星 手機 供應鏈

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