6月CPI將公布 料牽動股市

美股三大指數 8日漲跌互見，但變動都不大，強勁的就業 報告雖緩解經濟衰退的疑慮，卻也為聯準會（Fed）繼續大幅升息 排除障礙。本周美國企業將陸續公布第2季財報，6月通膨數據也將揭曉，勢必再為美股掀起一陣驚濤駭浪。

標普500和道瓊指數上周五均跌約0.1%，但一周下來兩大指數分別上漲0.77%和1.9%。那斯達克綜合指數上周五小漲0.1%，一周下來則大漲4.6%，連續五個交易日走高，為今年來最長連漲走勢。費城半導體指數上周五漲0.5%，台積電ADR漲1.1%，一周各漲6.5%和5.9%。

標普500指數已從6月的谷底反彈6%，不少投資人重返股市，照舊將科技股列為首選標的，標普500指數中的科技股和通訊股成為這波反彈的大贏家，特斯拉和美光本周各大漲逾10%。

美國6月新增37.2萬就業人口，超過分析師估的25萬人。有的投資人對聘雇步調未退深受鼓舞，卻也擔心Fed更放心在下次開會升息3碼。利率期貨合約如今反映的基本看法是，Fed今年底會升息到3.5%至3.75%的水準，高於Fed決策者三周前的預測。

FBB Capital Partners公司研究主管貝利說：「一方面來說，就業呈持久需求令人高興，但Fed升息壓力將打壓多頭氣勢。」

本周就要進入美國企業超級財報季，照例由摩根大通在內的金融業打頭陣，路孚特（Refinitiv）統計，標普500指數企業上季獲利預料成長5.7%，第3和第4季雖微幅下修，但仍各高達10.9%和10.5%。

本周也將公布6月CPI，經濟專家預告年升幅可能繼續上揚。投資人關切通膨之餘，若企業財報結果讓分析師被迫下修預測，也將難免震盪。