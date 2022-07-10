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投資人今年來從新興市場債券基金撤資500億美元

編譯林聰毅／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，投資人今年來已從新興市場債券基金撤資500億美元，為俄烏戰爭、以及先進國家急遽收緊貨幣政策，引發投資人逃離新興債市的最新跡象。

摩根大通（小摩）整理的數據顯示，新興市場固定收益基金的淨流出額是至少17年來最大，遠比2015年市場強烈憂心中國大陸經濟期間的表現還糟。

William Blair新興市場投資組合經理人瑞傑表示，全球通膨飆升、央行緊縮貨幣政策，以及俄羅斯入侵烏克蘭，最終為新興市場債券帶來了一場「完美風暴」。

投資人大舉撤離新興債市，導致新興市場債券價格今年來大幅走低。以美元計價的新興市場主權債基準指數－摩根大通EMBI Global Diversified今年來總報酬率為負18.6%，可能寫下歷來最差的全年表現。

美國聯準會（Fed）升息且計劃擴大緊縮，對新興市場的衝擊尤甚，因為這將促使投資人轉抱超安全的美國公債，從而削弱了信用較差國家所發行債券的魅力。

俄烏戰爭引發全球大宗商品價格上漲，對一些原物料出口的開發中國家來說，固然是一大利多，但也使土耳其等進口國面臨石油等原物料成本上漲的嚴重打擊。由於多數商品以美元計價，新興市場國家貨幣兌美元貶值，更加劇成本壓力。

新興市場 投資 債券

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